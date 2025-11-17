Parceiro do crime? Macaco é resgatado após ser usado em assaltos

O animal era usado por dois indivíduos suspeitos de praticar assaltos - Foto: Reprodução

Um macaco-prego foi resgatado durante uma abordagem por policiais militares do 41º BPM (Irajá), no bairro de Colégio, na zona norte do Rio de Janeiro. O animal era usado por dois indivíduos suspeitos de praticar assaltos nas proximidades.

Na tentativa de fuga, a dupla colidiu com a viatura policial. Um deles conseguiu fugir e o segundo suspeito, um adolescente, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado, sob custódia, para uma UPA da região.

De acordo com a polícia militar, o macaco era utilizado como forma de ostentação por traficantes da região. Na perícia da área do acidente, os militares encontraram o macaco sob a motocicleta usada pelos suspeitos.

O animal também apresentava ferimentos leves. Agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) foram acionados para realizar o resgate adequado.