Parque temático de ponta: Cacau Show promete lançar Disney no Brasil
Inauguração do espaço está prevista para 2027
Por João Grassi
Referência no ramo do comércio de chocolates, a Cacau Show fará investimento estimado em R$ 2 bilhões para uma inovação dentro da empresa: o lançamento do parque temático 'Cacau Park', situado entre os municípios de Itu e Sorocaba, no interior de SP, a 100 quilômetros da capital. A inauguração está prevista para 2027 e o público é estimado em 3 milhões de visitantes ao ano.
Em entrevista ao portal Exame, o dono e fundador da Cacau Show, Alexandre da Costa, diz que a ideia é trazer a Disney para os brasileiros. O empresário afirma que apenas 3% da população consegue viajar para exterior e visitar parques de diversão.
Uma das principais atrações será uma montanha-russa que promete ser a maior e mais rápida da América Latina. Com 55 metros de altura, o brinquedo atinge 120 km/h em cinco segundos e percorre trajeto de um quilômetro. A capacidade é de até 1.000 pessoas por hora, distribuídos em dois trens de 16 lugares cada.
Além disso, há um planejamento de serem disponibilizados ingressos com preços mais acessíveis em alguns dias do mês. "Teremos uma tarifa social para conseguir levar o maior número de pessoas ao parque", comentou Alexandre Costa.
Estrutura de ponta
Com mais de 50 atrações, o complexo do parque terá um shopping a céu aberto com lojas e restaurantes, dois hotéis com 1.330 quartos, City Walk, fábrica de chocolate com experiências interativas, área temática de floresta e de civilizações antigas, entre outros.
