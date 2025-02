Passageira cai durante corrida e mototaxista segue viagem

Foto ilustrativa - Foto: Ilustrativa | Freepik

Uma passageira de 40 anos ficou ferida ao cair da garupa de uma motocicleta e o mototaxista seguir viagem, em Aquidauana (MS). O caso aconteceu na terça-feira, 29.

Segundo relatos aos socorristas, a mulher transitava na garupa de uma moto, conduzida por um mototaxista, quando sofreu a queda. O mototaxista não parou e seguiu viagem.

A mulher foi socorrida pelo motorista de uma caminhonete que prestou socorro até passar por uma viatura do Corpo de Bombeiros. A vítima estava consciente e orientada, com suspeita de fratura no membro superior esquerdo, entorse no membro inferior esquerdo e escoriações no membro superior direito.

A guarnição realizou as medidas de primeiros socorros no local e a transportou até o Hospital Regional Estácio Muniz, onde ficou sob cuidados da equipe médica de plantão.