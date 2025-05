Passageiro de metrô morre após ficar preso na porta do trem

Acidente aconteceu na Estação Campo Limpo, em São Paulo - Foto: Divulgação | ViaMobilidade

Um passageiro do metrô morreu na manhã desta terça-feira, 6, após ficar preso entre a porta do trem e a porta da plataforma da estação. O caso aconteceu por volta das 8h, na Estação Campo Limpo, em são Paulo.

Passageiros do metrô em São Paulo que presenciaram o acidente relataram que a vítima ficou prensada e foi arrastada pelo trem. Houve gritos e choros para que o trem parasse, mas a viagem foi continuada.

A ViaMobilidade, concessionária que administra a linha, confirmou a morte e afirmou que "todos os esforços da concessionária estão concentrados na identificação da vítima, que não portava documentos, e de seus familiares para prestar o suporte necessário".

Além disso, a concessionária ainda apontou que "está colaborando com as autoridades e apurando as circunstâncias do ocorrido".