'RH do CV': jovem responsável por "cadastrar" traficantes em facção é presa

Ayna se destacava nas redes sociais por exibir armas como fuzis e pistolas, - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher identificada como Bianca Duarte Franco, de 24 anos, conhecida como Ayna, foi presa em Cabo Frio (RJ) sob suspeita de integrar o Comando Vermelho, atuando como uma espécie de gerente de Recursos Humanos da facção no Pará. Natural do Maranhão, ela era responsável por cadastrar novos membros da organização criminosa, verificando antecedentes e organizando formulários de alistamento, de acordo com informações do g1.

Ayna se destacava nas redes sociais por exibir armas como fuzis e pistolas, além de trajes militares. Em vídeos, aparecia dançando armada em comunidades do Rio de Janeiro, como a Penha. Ela também comemorou seu aniversário com um bolo decorado com símbolos do tráfico, incluindo referências a Leo 41, um traficante morto em 2023 e líder do CV no Pará.

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

“Sou bandida”

Em postagens, a jovem assumia com orgulho sua ligação com o crime, afirmando que a própria mãe sabia de seu envolvimento com o tráfico."Minha mãe sabe que eu tiro plantão, minha mãe sabe que eu sou bandida, sabe que eu trafico, tudo o que eu faço ela sabe. Sabe que eu ando armada, tudo o que eu faço ela sabe", confessou Bianca.

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

“O mundo é dos espertos”

Quando alertada por mensagens sobre a busca da polícia, respondeu: “O mundo é dos espertos”. Na sexta, ao ser presa em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Bianca ouviu do delegado Gustavo Fossati, da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas da Polícia Civil do Pará, se sabia por que estava sendo presa. Ao responder que não, ouviu a frase que publicou há dias nas redes sociais: "Porque o mundo é dos espertos", disse o delegado.