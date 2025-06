Pastor dispara críticas a cantores evangélicos “Falta respeito”

Pastor de Fortaleza critica postura de cantores evangélicos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pastor, fundador e líder do Ministério Canaã, sediado em Fortaleza, no Ceará, Jece Goes relatou que está passando por dificuldades para contratar cantores para um evento de sua igreja por conta dos altos valores que estão cobrando. O líder criticou os cantores evangélicos, dizendo que os mesmos estariam “comercializando o evangelho”.

Durante uma pregação, o pastor disse: “Faz dois meses que ligamos todo dia para o cantor. É R$ 15 mil, R$ 20 mil…”. Além disso, Goes constatou que os artistas com os preços mais baixos exigiam a presença de uma banda completa, formada de 6 a 10 pessoas geralmente, coisa que, segundo ele, não condiz com o ministério.

Além disso, o pastor ainda disse que alguns cantores faziam questão de receber um relatório prévio com uma estimativa do público.

“Isso é uma vergonha. Onde está o respeito ao Evangelho?”, disse Jece Goes revoltado.

Para finalizar, ele contestou se a intenção das pessoas seria somente com a visibilidade e fama, ou se seria com a “missão” delas na Terra.

“Deus não me chamou pra pregar para multidão. É para um, para dois, para muitos… Quem manda o povo é Deus”, pontuou, analisando que o ministério é feito por propósito e não por contratos.