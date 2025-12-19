INTOLERÂNCIA RELIGIOSA
Pastor é investigado após invadir centro de Umbanda e depredar o local
Por Gustavo Nascimento
Um pastor evangélico identificado como Antônio Muniz virou alvo de investigação da polícia após invadir um Centro de Umbanda na cidade de São Francisco do Guaporé (RO) e quebrar diversos objetos sagrados que estavam no local, na última quarta-feira, 17.
Segundo testemunhas, Antônio entrou no barracão segurando uma bíblia e, depois de fazer uma oração, passou a depredar o espaço. A ação do homem foi registrada por uma mulher que cuidava do local.
O pai de santo Alécio Pereira dos Santos, responsável pelo centro religioso, ainda tentou dialogar com o pastor, o que não surtiu efeito. Alécio, então, decidiu acionar a Polícia Militar para evitar um confronto.
Ao chegar no local, Antônio Muniz foi levado para delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. Ele pode responder pelos crimes de intolerância religiosa, invasão de domicílio e dano criminoso.
