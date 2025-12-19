Menu
BRASIL
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Pastor é investigado após invadir centro de Umbanda e depredar o local

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

19/12/2025 - 23:49 h
Um pastor evangélico identificado como Antônio Muniz virou alvo de investigação da polícia após invadir um Centro de Umbanda na cidade de São Francisco do Guaporé (RO) e quebrar diversos objetos sagrados que estavam no local, na última quarta-feira, 17.

Segundo testemunhas, Antônio entrou no barracão segurando uma bíblia e, depois de fazer uma oração, passou a depredar o espaço. A ação do homem foi registrada por uma mulher que cuidava do local.

O pai de santo Alécio Pereira dos Santos, responsável pelo centro religioso, ainda tentou dialogar com o pastor, o que não surtiu efeito. Alécio, então, decidiu acionar a Polícia Militar para evitar um confronto.

Ao chegar no local, Antônio Muniz foi levado para delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. Ele pode responder pelos crimes de intolerância religiosa, invasão de domicílio e dano criminoso.

Tags:

intolerância religiosa pastor umbanda

