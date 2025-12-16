Pensando em viajar? Essas são as 10 rodovias mais perigosas do Brasil

Se pretende viajar, tome cuidado com essas rodovias - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

No período das festas de fim de ano, uma tradição dos brasileiros é tirar um tempo do trabalho e sair em uma viagem, muitas vezes feitas utilizando o sistema de rodovias que cruzam o país todo.

Porém, um cenário recorrente são os acidentes que acontecem nas mesmas, muitas vezes com a morte como resultado.

Pensando nisso, um estudo recente da Fundação Dom Cabral (FDC), escola de negócios brasileira, apresenta as 10 rodovias federais mais envolvidas em acidentes entre os anos de 2018 e 2024.

Entenda a pesquisa

A pesquisa utiliza dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) sobre volume de tráfego e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre ocorrências de acidentes.

Vale ressaltar que são consideradas somente aqueles que acontecem em trechos com fluxo de ao menos mil veículos por dia.

Outro ponto analisado é o número de acidentes ocorridos e a taxa de severidade dos casos, visto que, rodovias mais extensas tendem a ter um número maior de ocorrências.

Rodovias federais com mais acidentes

Iniciando a lista das rodovias federais mais perigosas, por número de acidentes, a BR-101 lidera o ranking com 10.353 ocorrências confirmadas em 2024.

Esta é a segunda estrada federal mais longa do país, na Bahia ela cruza alguns municípios, como Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus. Alguns trechos sofrem com más condições de conservação, enquanto outros apresentam uma pista muito estreita.

O ranking segue com a BR-116, conhecida como “Rodovia da Morte”, com 9.692 ocorrências, e fechado o podium aparece a BR-381 com 2.850 acidentes.

BR-101 - 10.353 acidentes; BR-116 - 9.692 acidentes; BR-381 - 2.850 acidentes; BR-153 - 2.369 acidentes; BR-163 - 2.074 acidentes; BR-262 - 1.628 acidentes; BR-364 - 1.555 acidentes; BR-376 - 1.545 acidentes; BR-277 - 1.471 acidentes; BR-230 - 1.443 acidentes.

Trecho da BR 101, rodovia com o maior número de acidentes | Foto: Reprodução | DNIT

Rodovias federais com mais acidentes graves

Já quando se tratam de acidentes graves, a lista sofre algumas alterações. As BRs 101 e 116 seguem no topo, porém, trocando de posição.

Já a BR-381 sai da lista e dá seu lugar a BR-364, esta, por sua vez, corta o Brasil de Norte ao Sudeste, na Bahia ela passa por municípios como Feira de Santana e Jequié.

As rodovias federais mais perigosas do Brasil em 2024 por taxa de severidade

BR-116 - 1,26; BR-101 - 1,10; BR-364 - 0,50; BR-153 - 0,49; BR-163 - 0,36; BR-230 - 0,32; BR-070 - 0,31; BR-262 - 0,31; BR-343 - 0,26; BR-470 - 0,25.

Trecho da BR-116, rodovia com a maior taxa de acidentes graves | Foto: Reprodução | DNIT

Relação entre acidentes e tipos de veículos

O estudo ainda mostra o número de acidentes nas rodovias de acordo com os tipos de veículos. Na pesquisa, das 358.217 ocorrências estudadas:

145.436 (40,6%) envolvem carros;

83.464 (23,3%) motocicletas;

58.389 (16,3%) correspondem a caminhões.

Porém, quando se analisa a taxa de severidade (TSAc) entre os acidentes, resulta-se no número de 47.897 das ocorrências com vítimas feridas.

Desse número, os carros seguem liderando, com 37,6% dos casos, com as motocicletas aparecendo logo atrás, com 33%.

Já com o recorte de mortes, foram 14.001 casos, onde 28,5% envolviam carros, 21,5% com motocicletas e 19,5% com caminhões.