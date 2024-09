Perícia confirma causa da morte de casal que pulou de prédio em chamas

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Laudo da perícia realizada pela Polícia Técnico-Científica de Goiás, aponta que Graciane Rosa de Oliveira, 35 anos, e Luiz Evaldo, 28, morreram por politraumatismo após saltarem com o filho recém-nascido, Leonardo, de um apartamento em chamas em Valparaíso, região do Entorno do Distrito Federal. O incêndio atingiu o prédio na terça-feira, 27.

A família estava no 7º andar do edifício quando as chamas se espalharam. Na tentativa de escapar, os três pularam da janela, mas não sobreviveram à queda.

Graciane, que trabalhava como especialista em extensão de cílios, atendia clientes em Valparaíso, enquanto Luiz era repositor em mercados da região. O casal estava junto desde 2019.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado às 11h, mas, segundo a corporação, o incêndio se agravou rapidamente.

Graciane tinha uma filha de 11 anos, que não estava em casa no momento do incidente.

Enquanto moradores apresentam diversas teorias sobre a causa do incêndio, o CBMGO informou que uma perícia técnica detalhada será necessária para determinar a origem das chamas.