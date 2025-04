Perigo! Entenda riscos de esquentar água ou leite no microondas

Há formas de evitar os acidentes ao esquentar líquidos no microondas - Foto: Redação

Esquentar água e leite no microondas pode ser perigoso, principalmente por conta do superaquecimento que resulta no líquido borbulhando. A água fervente, no microondas, pode atingir temperaturas muito altas sem borbulhar até que um simples movimento desencadeia uma fervura explosiva.

Diante da exposição à água fervente, há grandes riscos de queimaduras graves e até danos ao aparelho. Parece inofensivo, mas entender esse fenômeno pode te ajudar a evitar acidentes na cozinha. Entenda por que isso acontece e saiba como se proteger.

Esse fenômeno acontece porque o micro-ondas pode aquecer líquidos além do ponto de ebulição sem que se formem bolhas visíveis. Assim, um simples movimento pode fazer com que o líquido borbulhe de repente, provocando queimaduras ou até um curto-circuito caso a água se espalhe dentro do aparelho.

Por que os líquidos explodem no micro-ondas?

O aparelho microondas aquece alimentos e bebidas rapidamente porque utiliza ondas eletromagnéticas que interagem com as moléculas de água, gordura e açúcar dos alimentos, gerando calor”.

Como evitar que líquidos explodam no micro-ondas?

Existem formas seguras de aquecer água, leite ou chá antes de evitar o uso do micro-ondas por completo

Adicione algo sólido

Se estiver aquecendo água para chá ou café, adicionar um pouco de açúcar antes do aquecimento pode ajudar a evitar a ebulição eruptiva. Caso prefira sem açúcar, uma colher pode ser usada – desde que não seja de metal.

Use recipientes adequados

o ideal é aquecer líquidos em recipientes de vidro, cerâmica ou plástico próprios para micro-ondas.

Mexa o líquido

Antes e depois de aquecer, mexer a bebida ajuda a distribuir o calor de maneira mais uniforme.

Não encha o copo completamente

Deixar espaço para a vaporização evita a criação de pressão excessiva, reduzindo o risco de explosões. O ideal é preencher até 2/3 da capacidade do recipiente.

Use tampas próprias para micro-ondas

Essas tampas evitam respingos e permitem que o vapor escape gradualmente, garantindo uma fervura controlada.