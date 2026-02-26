Pesquisa revela a cidade mais barata do Brasil para comprar imóvel

Cidade lidera o ranking nacional com o menor valor médio do metro quadrado para imóveis residenciais - Foto: Freepik

Com um cenário nacional marcado pela valorização acelerada dos imóveis e pelo aumento do custo de vida nas grandes cidades, um município do sul do país segue caminho oposto. Uma pesquisa divulgada em novembro de 2025 pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) aponta que Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, apresenta um dos ambientes mais favoráveis do Brasil para quem deseja comprar imóvel residencial.

De acordo com o levantamento, a cidade lidera o ranking nacional com o menor valor médio do metro quadrado para imóveis residenciais. O estudo leva em conta anúncios e transações monitoradas ao longo do ano, o que indica uma tendência consistente de preços mais baixos, e não apenas oscilações momentâneas.

Mercado mais equilibrado

Cidade lidera o ranking nacional com o menor valor médio do metro quadrado para imóveis residenciais | Foto: Gustavo Mansur | Arquivo Sebrae

Enquanto capitais e centros urbanos de médio porte registram forte pressão de demanda e maior especulação, Pelotas mantém um mercado mais equilibrado. A combinação entre oferta disponível e crescimento econômico moderado tem contribuído para segurar os valores e garantir maior previsibilidade para compradores e investidores.

Segundo analistas do setor imobiliário, o desempenho da cidade está ligado à estabilidade da economia local e à ausência de ciclos abruptos de expansão. Com menor influência de movimentos especulativos, o mercado tende a se ajustar mais à realidade da população, favorecendo negociações com preços mais competitivos.

Atratividade

O município também reúne características que ampliam sua atratividade. Com estrutura urbana consolidada, serviços públicos acessíveis e rotina menos acelerada do que a observada em grandes metrópoles, a cidade oferece um equilíbrio entre conveniência e tranquilidade.

Além disso, o custo de vida pesa na equação. Gastos com moradia, transporte e alimentação costumam ficar abaixo da média das capitais, o que amplia o poder de compra dos moradores. Nesse contexto, Pelotas desponta não apenas como opção econômica, mas como alternativa estratégica para quem busca qualidade de vida sem abrir mão de infraestrutura.