Pessoas que nascem em um destes meses costumam ser mais inteligente

A relação entre mês de nascimento e traços cognitivos tem chamado a atenção de pesquisadores. Embora não determine a inteligência, estudos mostram que fatores sazonais, como clima, nutrição, exposição ao sol e incidência de infecções, podem influenciar o desenvolvimento neurológico no início da vida.

Segundo especialistas em epidemiologia e neurodesenvolvimento, o trimestre de gestação impacta marcos cognitivos e até o desempenho escolar. As condições variam conforme a estação e afetam elementos como níveis de vitamina D e saúde materna, o que pode repercutir no desenvolvimento cerebral.

Pesquisas internacionais também observam um padrão recorrente: crianças nascidas entre agosto e setembro costumam apresentar melhor desempenho acadêmico. A explicação não envolve maior inteligência inata, mas sim o chamado “efeito da idade relativa”.

Em países onde o ano letivo começa nesse período, esses alunos tendem a ser os mais velhos da turma, o que lhes confere vantagens como maior maturidade neurológica, melhor foco e controle emocional.

De forma geral, estudos apontam:

Agosto–setembro: desempenho superior pela maturidade adicional;

Outubro–dezembro: resultados intermediários;

Janeiro–março: leve desvantagem por serem os mais novos;

Abril–julho: variações amplas, sem padrão definido.

Essa diferença de poucos meses pode influenciar notas, comportamento, autoconfiança e até escolhas de carreira ao longo da vida.