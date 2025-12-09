BRASIL
Pessoas que nascem em um destes meses costumam ser mais inteligente
Clima, nutrição, exposição ao sol podem influenciar o desenvolvimento neurológico
Por Victoria Isabel
A relação entre mês de nascimento e traços cognitivos tem chamado a atenção de pesquisadores. Embora não determine a inteligência, estudos mostram que fatores sazonais, como clima, nutrição, exposição ao sol e incidência de infecções, podem influenciar o desenvolvimento neurológico no início da vida.
Segundo especialistas em epidemiologia e neurodesenvolvimento, o trimestre de gestação impacta marcos cognitivos e até o desempenho escolar. As condições variam conforme a estação e afetam elementos como níveis de vitamina D e saúde materna, o que pode repercutir no desenvolvimento cerebral.
Pesquisas internacionais também observam um padrão recorrente: crianças nascidas entre agosto e setembro costumam apresentar melhor desempenho acadêmico. A explicação não envolve maior inteligência inata, mas sim o chamado “efeito da idade relativa”.
Em países onde o ano letivo começa nesse período, esses alunos tendem a ser os mais velhos da turma, o que lhes confere vantagens como maior maturidade neurológica, melhor foco e controle emocional.
De forma geral, estudos apontam:
- Agosto–setembro: desempenho superior pela maturidade adicional;
- Outubro–dezembro: resultados intermediários;
- Janeiro–março: leve desvantagem por serem os mais novos;
- Abril–julho: variações amplas, sem padrão definido.
Essa diferença de poucos meses pode influenciar notas, comportamento, autoconfiança e até escolhas de carreira ao longo da vida.
