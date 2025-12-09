Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Pessoas que nascem em um destes meses costumam ser mais inteligente

Clima, nutrição, exposição ao sol podem influenciar o desenvolvimento neurológico

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/12/2025 - 7:32 h
Imagem ilustrativa da imagem Pessoas que nascem em um destes meses costumam ser mais inteligente
-

A relação entre mês de nascimento e traços cognitivos tem chamado a atenção de pesquisadores. Embora não determine a inteligência, estudos mostram que fatores sazonais, como clima, nutrição, exposição ao sol e incidência de infecções, podem influenciar o desenvolvimento neurológico no início da vida.

Segundo especialistas em epidemiologia e neurodesenvolvimento, o trimestre de gestação impacta marcos cognitivos e até o desempenho escolar. As condições variam conforme a estação e afetam elementos como níveis de vitamina D e saúde materna, o que pode repercutir no desenvolvimento cerebral.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Pesquisas internacionais também observam um padrão recorrente: crianças nascidas entre agosto e setembro costumam apresentar melhor desempenho acadêmico. A explicação não envolve maior inteligência inata, mas sim o chamado “efeito da idade relativa”.

Leia Também:

Acesso negado! Partido veta candidatura de Sergio Moro para 2026
Aporte aos Correios deve ser menor que R$ 6 bilhões, diz Haddad
Lula sanciona lei que aumenta pena para estupro contra menores

Em países onde o ano letivo começa nesse período, esses alunos tendem a ser os mais velhos da turma, o que lhes confere vantagens como maior maturidade neurológica, melhor foco e controle emocional.

De forma geral, estudos apontam:

  • Agosto–setembro: desempenho superior pela maturidade adicional;
  • Outubro–dezembro: resultados intermediários;
  • Janeiro–março: leve desvantagem por serem os mais novos;
  • Abril–julho: variações amplas, sem padrão definido.

Essa diferença de poucos meses pode influenciar notas, comportamento, autoconfiança e até escolhas de carreira ao longo da vida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

desempenho escolar desenvolvimento neurológico inteligência mês de nascimento traços cognitivos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x