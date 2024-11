Petrobras avança ao suspender dividendos extraordinários, diz FUP

Deyvid Bacelar, presidente da FUP - Foto: Divulgação

A Petrobras avançou neste terceiro trimestre e fechou o período sem pagar nenhum dividendo extraordinário. O feito, considerado inédito, foi alçado durante o primeiro ano de gestão de Magda Chambriard.

Antes da chegada da presidente, a estatal pagava dividendo mínimo de R$ 17,12 bilhões, seguindo a fórmula de remuneração dos acionistas prevista no estatuto da empresa, segundo infrmações da Federação Única dos Petroleiros (FUP).

“O ideal é que a política de dividendos da Petrobrás pague um percentual similar ao que pagam as grandes empresas do setor, de, em média, 37%, 40% do lucro líquido, abaixo, portanto, do percentual médio de 50% da Petrobrás”, disse o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

O coordenador-geral também afirmou que a política de remuneração de acionistas vinha sendo ajustada na administração de Jean Paul Prates, mas elogiou a condução de Chambriard à frente da estatal.

“Mas, com Magda, a empresa mostra que paga menos dividendo e não paga dividendos extraordinários. Por outro lado, acelerou projetos, tirou a PBio (do setor de biocombustíveis) da política de desinvestimentos da Petrobrás e ampliou em mais de 30% os investimentos da empresa no terceiro trimestre em comparação com mesmo período do ano passado”, afirma Bacelar.

Segundo ele, a atual administração da empresa dá uma resposta de aposta no E&P e de retomada da Petrobrás mais pujante do ponto de vista operacional, e dialogando com o mercado, pagando o mínimo de dividendos estabelecido pela política de remuneração dos acionistas.