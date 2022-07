Petrobras discute mudança na política de preços dos combustíveis

Após muita pressão para que a política de preço de paridade de importação (PPI) fosse repensada, por conta do valor dos combustíveis no primeiro semestre, a Petrobras poderá fazer uma mudança que impactará na vida do consumidor.



Na manhã desta quarta-feira, 27, os conselheiros se reunirão na sede da empresa, no Rio de Janeiro, para discutir se a decisão no reajuste dos combustíveis deverá ser transferida para os conselheiros.

Hoje, essa definição é tomada pela diretoria, composta pelo presidente, pelo diretor financeiro e pelo diretor de logística da empresa. Os preços praticados pela estatal alinham os valores cobrados pelas refinarias e as variações da cotação internacional do petróleo e do câmbio.

No entanto, segundo o jornal O Globo, há quem classifique uma possível mudança na política de preços, neste período, como uma “jogada eleitoral”. Recentemente, o preço dos combustíveis apresentou queda após redução do ICMS imposta pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), apesar da resistência dos governadores, que alegaram comprometimento no orçamento estadual.