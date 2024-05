Petrobras doará mais de R$ 5 milhões para apoiar vítimas do RS | A TARDE

A Petrobras aprovou a doação de R$ 5,6 milhões para auxiliar as cidades de Canoas e Esteio, no Rio Grande do Sul, que foram atingidas pelas fortes chuvas na última semana. O recurso enviado pela estatal será doado ao Instituto da Criança, organização sem fins lucrativos, para compras de itens de primeira necessidade para o atendimento das vítimas.

Os municípios foram escolhidos por estarem próximos da sede da Petrobras, e se enquadram as cidades que estão sob decreto de emergência. Sendo Canoas, situada na sede da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP).

O presidente da estatal, Jean Paul Prates, se solidarizou com as vítimas do desastre e afirmou que a empresa como “socialmente responsável” também decidiu participar das doações.

“Essa é a maior catástrofe natural do Estado do Rio Grande Sul (RS), sem precedentes históricos em abrangência e número de pessoas afetadas e a Petrobras se solidariza com as vítimas cumprindo seu papel de empresa socialmente responsável. Estamos sempre atentos às possibilidades de colaborar com a sociedade em momentos de crise”, disse Jean Paul Prates.

A Petrobras ainda doou 510 colchões, 80 cobertores, 150 cestas básicas e 150 kits de higiene às vítimas das enchentes. A estatal ainda opera no fornecimento de apoio logístico com o fornecimento de diesel e gasolina para o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Canoas, Jet A (combustível de aviação) para a Base Aérea de Canoas e 300 litros de gasolina para o Corpo de Bombeiros do mesmo município.

