PF vai investigar caso de órgãos contaminados no Rio de Janeiro

A Polícia Federal vai investigar o caso dos pacientes contaminados por HIV no Rio de Janeiro após receberem órgãos contaminados.



De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Saúde também instaurou uma auditoria para investigar o sistema de transplantes no estado e verificar possíveis irregularidades na contratação do laboratório responsável pelos exames. A pasta, inclusive, deve rever a portaria que regulamenta o procedimento.

A interdição cautelar do Laboratório da empresa que realizou os transplantes também foi pedido pelo Ministério da Saúde. Seis pacientes do Rio de Janeiro foram contaminados com HIV ao realizar testes com laboratório antes de procedimento.

Em resposta, o Laboratório diz que vai dar suporte aos pacientes infectados com HIV. Empresa foi contratada pelo governo do Rio.