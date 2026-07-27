PIS/Pasep: Caixa libera novo lote do dinheiro esquecido nesta segunda

Siga o A TARDE no Google

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira, 27, um novo pagamento do ressarcimento de valores esquecidos no antigo fundo PIS/Pasep. Nesta etapa, recebem os trabalhadores que solicitaram o saque até 30 de junho de 2026.

Têm direito ao ressarcimento trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que atuaram entre 1971 e 1988 e ainda possuem saldo no antigo fundo. Segundo o governo federal, mais de 10 milhões de pessoas podem ser beneficiadas, com um total de R$ 26,3 bilhões disponíveis. O valor médio por beneficiário é de R$ 2,8 mil.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A consulta pode ser feita pelo portal REPIS Cidadão, com login na conta Gov.br e número do NIS, ou pelo aplicativo do FGTS. O pagamento é realizado exclusivamente pela Caixa, por meio de crédito em conta ou em conta poupança social digital.

Caso o pedido de ressarcimento não seja feito até setembro de 2028, os recursos serão incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional. Herdeiros de trabalhadores falecidos também podem solicitar os valores.

Confira o calendário: