BRASIL
PIS/Pasep: Caixa libera novo lote do dinheiro esquecido nesta segunda
Poderão sacar o dinheiro aqueles que solicitaram o ressarcimento até 30 de junho
A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira, 27, um novo pagamento do ressarcimento de valores esquecidos no antigo fundo PIS/Pasep. Nesta etapa, recebem os trabalhadores que solicitaram o saque até 30 de junho de 2026.
Têm direito ao ressarcimento trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que atuaram entre 1971 e 1988 e ainda possuem saldo no antigo fundo. Segundo o governo federal, mais de 10 milhões de pessoas podem ser beneficiadas, com um total de R$ 26,3 bilhões disponíveis. O valor médio por beneficiário é de R$ 2,8 mil.
A consulta pode ser feita pelo portal REPIS Cidadão, com login na conta Gov.br e número do NIS, ou pelo aplicativo do FGTS. O pagamento é realizado exclusivamente pela Caixa, por meio de crédito em conta ou em conta poupança social digital.
Caso o pedido de ressarcimento não seja feito até setembro de 2028, os recursos serão incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional. Herdeiros de trabalhadores falecidos também podem solicitar os valores.
Leia Também:
Confira o calendário:
- Solicitações realizadas até 31/12/2025 – pagamento no dia 26/01/2026
- Solicitações realizadas até 31/01/2026 – pagamento no dia 25/02/2026
- Solicitações realizadas até 28/02/2026– pagamento no dia 25/03/2026
- Solicitações realizadas até 31/03/2026 – pagamento no dia 27/04/2026
- Solicitações realizadas até 30/04/2026 – pagamento no dia 25/05/2026
- Solicitações realizadas até 31/05/2026 – pagamento no dia 25/06/2026
- Solicitações realizadas até 30/06/2026 – pagamento no dia 27/07/2026
- Solicitações realizadas até 31/07/2026 – pagamento no dia 25/08/2026
- Solicitações realizadas até 31/08/2026 – pagamento no dia 25/09/2026
- Solicitações realizadas até 30/09/2026 – pagamento no dia 26/10/2026
- Solicitações realizadas até 31/10/2026 – pagamento no dia 25/11/2026
- Solicitações realizadas até 30/11/2026 – pagamento no dia 28/12/2026
- Solicitações realizadas até 31/12/2026 – pagamento em janeiro de 2027