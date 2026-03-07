Pix apresenta falhas e usuários enfrentam problemas de pagamento

Siga o A TARDE no Google

Pix apresentou instabilidade

Clientes de diversos bancos enfrentaram, neste sábado, 7, problemas para o uso do Pix, ferramenta de pagamento e transferência de dinheiro. As falhas levaram a um aumento instantâneo de buscas sobre as causas no Google.

Nas redes sociais, usuários do Nubank, Caixa Econômica, Santander, Bradesco e Itaú relataram problemas na execução do Pix. O site Downdetector também apontou uma alta no número de relatos negativos, com um aumento expressivo entre 10h30 e 11h.

O Banco Central, idealizador do sistema e responsável pelo funcionamento, não se pronunciou até o momento.

Falhas recorrentes

Na última sexta, 6, usuários de alguns bancos também fizeram reclamações nas redes sociais sobre dificuldades no pagamento via Pix, fruto da instabilidade dos aplicativos das instituições.

Em fevereiro, o Pix também chegou a apresentar falhas, deixando clientes sem alternativa para pagamento na ausência de cartões de crédito ou débito, situação resolvida logo em seguida.