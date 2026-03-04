Caixa confirma que PIX será bloqueado a partir deste mês

Siga o A TARDE no Google

A maior parte das reclamações (77%) está relacionada à impossibilidade de realizar transferências via Pix - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal decidiu interromper, a partir de março, a oferta dos serviços Pix Saque e Pix Troco nas casas lotéricas de todo o país. A medida gerou preocupação entre permissionários do setor, que temem impactos financeiros nas unidades.

A decisão foi criticada pela Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, que afirma que o fim das operações pode provocar desequilíbrio econômico em milhares de estabelecimentos que dependem do movimento gerado pelos serviços bancários.

Com a mudança, clientes deixam de ter acesso às duas modalidades nas lotéricas:

Pix Saque: permite retirar dinheiro em espécie em estabelecimentos autorizados;

Pix Troco: possibilita pagar um valor maior via Pix e receber parte do dinheiro em espécie como troco.

Essas funcionalidades foram criadas pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2021 e ganharam popularidade ao longo dos últimos anos. O maior volume de transações foi registrado em outubro de 2024.

Mesmo com a suspensão pela Caixa nas lotéricas, os serviços continuam regulamentados pelo Banco Central e podem seguir sendo oferecidos por outros estabelecimentos habilitados.

Impacto para os permissionários

Representantes do setor afirmam que o Pix Saque e o Pix Troco ajudam a aumentar o fluxo de clientes e a movimentação financeira das unidades lotéricas.

Segundo a Febralot, a retirada desses serviços ocorre em um momento delicado para o segmento, que já enfrenta queda em receitas tradicionais e concorrência crescente das plataformas de apostas online.

Outro ponto destacado é que o Pix Troco também contribui para a segurança das lotéricas. A operação permite diminuir a quantidade de dinheiro acumulado em caixa, já que parte do valor pago pelo cliente retorna em espécie.

Como funcionam as regras do serviço

As modalidades são reguladas pelo Banco Central, responsável por definir os critérios para estabelecimentos que atuam como agentes de saque.

Para oferecer Pix Saque ou Pix Troco, os locais precisam cumprir algumas exigências, como:

possuir estrutura física adequada;

ter funcionários preparados para realizar operações financeiras;

firmar contrato com uma instituição financeira autorizada.

Embora frequentemente mencionados juntos, os dois serviços são independentes e a adesão por parte dos estabelecimentos é facultativa.

Até o momento, a Caixa não informou se a suspensão será temporária ou permanente. Representantes das lotéricas afirmam que pretendem buscar diálogo com o banco para tentar reverter a decisão ou encontrar alternativas que reduzam os impactos para o setor.