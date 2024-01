PL é o maior alvo de denúncias por quebra de decoro na Câmara | A TARDE

Os deputados do PL foram os maiores alvos de denúncias por suposta quebra de decoro parlamentar na Câmara dos Deputados, em Brasília, durante a legislatura de 2023.

Em levantamento realizado pela CNN, mostrou que os parlamentares da sigla foram denunciados 11 vezes ao Conselho de Ética da Casa em 2023.

Os representantes do Poder Legislativo são obrigados a seguir uma série de condutas relativas aos cargos que exercem. Quando descumprem com essas normas significa que estão “quebrando com o decoro parlamentar”. E a depender da gravidade da infração, podem ser punidos.

As acusações em questão foram motivadas por xingamentos e bate-bocas em audiências públicas e durante sessões, além de falas consideradas transfóbicas.

Na lista, depois do PL, aparecem o PSOL e o PT como os partidos com mais deputados com denúncias protocoladas. Ao todo, foram oito e cinco ações, respectivamente.

Confira:

PL: 11

PSOL: 8

PT: 5

PCdoB: 2

Republicanos: 1

Avante: 1

Polarização

Os deputados que mais acionaram o Conselho são filiados ao PT e ao PSOL – quatro ações de cada sigla.

Do lado oposto, deputados do PL foram responsáveis por apresentar 14 das 15 denúncias contra deputados de partidos de esquerda.