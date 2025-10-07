Plataforma de conteúdo adulto é mais acessada que Whatsapp

Plataformas como Google e YouTube lideram a lista, mas a popularidade de outras aponta para um mix de interesses - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

Com base nos dados mais recentes da Semrush, plataforma SaaS (Software as a Service), gigantes globais estão atrás da plataforma de conteúdo adulto XVídeos , que aparece entre os 10 sites mais acessados no país, em número de acessos.

Plataformas como Google e YouTube lideram a lista, mas a popularidade de outras plataformas aponta para um mix de interesses que vai da busca por informação ao entretenimento, incluindo conteúdos eróticos.

No ranking, o Xvideos estáno Top 10 de sites mais acessados no país, com um tráfego expressivo de cerca de 400 milhões de visitas mensais. Essa colocação o posiciona à frente de plataformas sociais de grande alcance como WhatsApp, Facebook e Instagram quando o assunto é acesso via web.

É importante notar, no entanto, que o WhatsApp é predominantemente um aplicativo móvel, o que explica sua menor visibilidade nas listas que analisam o tráfego de websites.

A lista também inclui portais de notícias e e-commerce, como Globo.com, UOL e Mercado Livre, indicando que o consumo de notícias e o comércio online também têm um papel central no comportamento digital dos brasileiros.



Top 10

De acordo com os dados da Semrush para agosto de 2025, a lista dos sites mais acessados no Brasil é a seguinte: