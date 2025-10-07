Menu
CURIOSO

Plataforma de conteúdo adulto é mais acessada que Whatsapp

Google e YouTube lideram a lista, mas a popularidade de outras plataformas aponta para um mix de interesses

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

07/10/2025 - 10:52 h | Atualizada em 07/10/2025 - 11:19
Plataformas como Google e YouTube lideram a lista, mas a popularidade de outras aponta para um mix de interesses
Plataformas como Google e YouTube lideram a lista, mas a popularidade de outras aponta para um mix de interesses

Com base nos dados mais recentes da Semrush, plataforma SaaS (Software as a Service), gigantes globais estão atrás da plataforma de conteúdo adulto XVídeos , que aparece entre os 10 sites mais acessados no país, em número de acessos.

Plataformas como Google e YouTube lideram a lista, mas a popularidade de outras plataformas aponta para um mix de interesses que vai da busca por informação ao entretenimento, incluindo conteúdos eróticos.

No ranking, o Xvideos estáno Top 10 de sites mais acessados no país, com um tráfego expressivo de cerca de 400 milhões de visitas mensais. Essa colocação o posiciona à frente de plataformas sociais de grande alcance como WhatsApp, Facebook e Instagram quando o assunto é acesso via web.

É importante notar, no entanto, que o WhatsApp é predominantemente um aplicativo móvel, o que explica sua menor visibilidade nas listas que analisam o tráfego de websites.

A lista também inclui portais de notícias e e-commerce, como Globo.com, UOL e Mercado Livre, indicando que o consumo de notícias e o comércio online também têm um papel central no comportamento digital dos brasileiros.

Top 10

De acordo com os dados da Semrush para agosto de 2025, a lista dos sites mais acessados no Brasil é a seguinte:

  1. google.com: 4,65 bilhões de visitas
  2. youtube.com: 1,98 bilhões de visitas
  3. globo.com: 587,99 milhões de visitas
  4. instagram.com: 496,67 milhões de visitas
  5. xvídeos: 406,93 milhões de visitas
  6. whatsapp.com: 398,9 milhões de visitas
  7. facebook.com: 347,2 milhões de visitas
  8. uol.com.br: 330,29 milhões de visitas
  9. google.com.br: 309,29 milhões de visitas
  10. chatgpt.com: 295,22 milhões de visitas

