CURIOSO
Plataforma de conteúdo adulto é mais acessada que Whatsapp
Google e YouTube lideram a lista, mas a popularidade de outras plataformas aponta para um mix de interesses
Por Jair Mendonça Jr
Com base nos dados mais recentes da Semrush, plataforma SaaS (Software as a Service), gigantes globais estão atrás da plataforma de conteúdo adulto XVídeos , que aparece entre os 10 sites mais acessados no país, em número de acessos.
Plataformas como Google e YouTube lideram a lista, mas a popularidade de outras plataformas aponta para um mix de interesses que vai da busca por informação ao entretenimento, incluindo conteúdos eróticos.
No ranking, o Xvideos estáno Top 10 de sites mais acessados no país, com um tráfego expressivo de cerca de 400 milhões de visitas mensais. Essa colocação o posiciona à frente de plataformas sociais de grande alcance como WhatsApp, Facebook e Instagram quando o assunto é acesso via web.
É importante notar, no entanto, que o WhatsApp é predominantemente um aplicativo móvel, o que explica sua menor visibilidade nas listas que analisam o tráfego de websites.
A lista também inclui portais de notícias e e-commerce, como Globo.com, UOL e Mercado Livre, indicando que o consumo de notícias e o comércio online também têm um papel central no comportamento digital dos brasileiros.
Top 10
De acordo com os dados da Semrush para agosto de 2025, a lista dos sites mais acessados no Brasil é a seguinte:
- google.com: 4,65 bilhões de visitas
- youtube.com: 1,98 bilhões de visitas
- globo.com: 587,99 milhões de visitas
- instagram.com: 496,67 milhões de visitas
- xvídeos: 406,93 milhões de visitas
- whatsapp.com: 398,9 milhões de visitas
- facebook.com: 347,2 milhões de visitas
- uol.com.br: 330,29 milhões de visitas
- google.com.br: 309,29 milhões de visitas
- chatgpt.com: 295,22 milhões de visitas
