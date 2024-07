PM investiga policiais que exaltaram Massacre do Carandiru

À época, 7,2 mil presos estavam custodiados no complexo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após um grupo de policiais militares gravarem um vídeo cantando uma música que exalta o Massacre do Carandiru, que culminou na morte de 111 detentos, a Polícia Militar (PM) abriu uma investigação A letra exalta as cenas de violência durante o episódio, com versos como: "Lá só tinha lixo, a escória, na moral".

Um dos policiais exalta a mutilação de corpos dos detentos. O grupo fez uma homenagem ao coronel Ubiratan Guimarães, que comandou a operação. "A minha continência, Coronel Ubiratan. Vibra, ladrão, sua hora vai chegar. Escola de Choque tá saindo para caçar", cantaram no vídeo.

À época, 7,2 mil presos estavam custodiados no complexo, formado por sete pavilhões. Desses, mais de 2,7 mil ficavam no Pavilhão 9, onde estavam encarcerados os réus primários.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), informou que está investigando a situação.

Veja:

Batalhão em alusão ao massacre do Carandiru. pic.twitter.com/LdCXDIKjkf — NESTOR CAVALCANTE FILHO (@NestorCavalcan4) July 6, 2024

Confira a nota:



A Polícia Militar, assim que tomou conhecimento do vídeo, determinou a instauração de uma investigação, por meio do Comando do Policiamento de Choque. A conduta dos policiais que aparecem nas imagens não condiz com as práticas da Instituição e medidas cabíveis serão tomadas.

