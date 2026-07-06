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INFARTO FULMINANTE

PM morre após mal súbito durante treino em academia de batalhão

Ele sofreu infarto enquanto corria na esteira

Andrêzza Moura
Por
Felipe Estava na PM desde 2022
Felipe Estava na PM desde 2022 - Foto: Reprodução Redes Sociais

O policial militar Felipe dos Santos Bettio, de 28 anos, morreu após ter um mal súbito, enquanto corria na esteira da academia do batalhão de Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná, na quinta-feira, 2.

Ele ainda foi socorrido por colegas do 26º Batalhão e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas, já chegou morto. De acordo com informações da PM, apesar das tentativas de reanimação, Felipe não reagiu.

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Por meio de nota, a corporação, informou que o rapaz estava de serviço, quando sofreu o infarto.

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Natural do Rio Grande do Sul, Felipe estava na PM desde 2022 e integrava o Grupo de Operações com Cães. Ele era casado e deixou dois filhos. O caso segue sob investigação.

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