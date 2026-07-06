Queda de aeronave deixa dois ocupantes feridos em estado grave

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Uma aeronave de pequeno porte caiu na tarde desta segunda-feira, 6, na região de restinga da praia de Navegantes, no litoral Norte de Santa Catarina. O acidente ocorreu na área da Meia Praia, nas proximidades do aeroporto do município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 15h35 para atender a ocorrência. No interior da aeronave estavam dois homens, que foram resgatados com vida, porém em estado grave. A identidade das vítimas não foi divulgada.

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Após o atendimento inicial no local, os dois ocupantes foram encaminhados ao Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, também no Norte catarinense.

Por conta de vazamento de combustível após a queda, a área foi isolada pelas equipes de socorro.

Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente. A concessionária responsável pelo aeroporto foi procurada, mas não respondeu até a última atualização. A ocorrência segue em andamento.