Polícia apreende 1,5 tonelada de maconha em ambulância - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro interceptou e apreendeu 1,5 tonelada de maconha escondidas em uma ambulância que se dirigia a uma comunidade controlada pela facção criminosa Comando Vermelho, em Duque de Caxias na noite desta sexta-feira, 1.

O carregamento saía de Guarulhos, em São Paulo, com destino à Baixada Fluminense, mas foi interceptado pela polícia paulista, com dados de inteligência repassados pelos agentes da 60ª DP (Duque de Caxias). O motorista da ambulância conseguiu fugir, mas dois suspeitos foram presos em flagrante.

O local de guarda e as características do veículo que transportaria o material ilícito foram descobertos pelo setor de inteligência da 60ª DP (Duque de Caxias), que repassou os dados para a 2ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes contra Seguros e Afins (Divecar), do Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de São Paulo (Deic).

Os policiais do Deic identificaram dois indivíduos saindo do local e uma ambulância que também se dirigia à saída. Os dois entraram em um carro da marca Volvo e tentaram fugir, mas foram detidos. A ambulância deu ré e o motorista conseguiu fugir pelos telhados das casas vizinhas do estacionamento do local.

Uma tonelada e meia de maconha foi encontrada dentro da ambulância e de uma edícula ao fundo do estacionamento, totalizando 2.244 peças.