Polícia Federal investiga possível ameaça à embaixada dos Estados Unidos

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Supostas ameaças à embaixada dos Estados Unidos no Brasil estão sendo investigadas pela Polícia Federal (PF). Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo e Águas Lindas (GO) nesta sexta-feira, 2.

As ações foram autorizadas por um juiz do Distrito federal. De acordo com a PF, a ação faz parte de uma investigação da coorporação e que conta com a colaboração de agências de inteligência estrangeiras.

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Na operação, computadores e celulares foram apreendidos, que serão analisados por peritos.

Em nota, a PF disse que não foram encontrados elementos que indicassem o risco às instalações diplomáticas norte-americanas.

"As medidas pertinentes foram prontamente adotadas, não tendo sido verificados até o momento elementos que corroborassem os riscos inicialmente apontados, tampouco identificados quaisquer suspeitos de envolvimento com organizações criminosas. As investigações prosseguem com a análise dos equipamentos de comunicação e mídias apreendidos e eventuais outras providências necessárias", disse a PF em nota.

Embaixada dos EUA está fechada

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e os consulados americanos no Brasil suspenderam os serviços consulares nesta sexta-feira, 2, devido a questões de segurança. A decisão foi anunciada na quinta-feira, 1º, mas a representação diplomática não informou quais circunstâncias motivaram a medida.

Em comunicado, a Embaixada dos EUA afirmou que os serviços consulares na representação em Brasília e nos consulados do país seriam suspensos “a partir de sexta-feira, 2 de outubro, devido a questões de segurança”.

