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EUA e Austrália suspendem serviços da Embaixada no Brasil por questões de segurança

Não há previsão para retomada

Victoria Isabel
Por
Fachada da Embaixada dos Estados Unidos
Fachada da Embaixada dos Estados Unidos - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e os consulados americanos no Brasil suspenderam os serviços consulares nesta sexta-feira, 2, devido a questões de segurança. A decisão foi anunciada na quinta-feira, 1º, mas a representação diplomática não informou quais circunstâncias motivaram a medida.

Em comunicado, a Embaixada dos EUA afirmou que os serviços consulares na representação em Brasília e nos consulados do país seriam suspensos “a partir de sexta-feira, 2 de outubro, devido a questões de segurança”.

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A orientação também vale para cidadãos americanos que precisarem de atendimento emergencial. Segundo a representação, eles não devem comparecer às instalações diplomáticas durante o período de suspensão e devem entrar em contato com o oficial de plantão responsável pelo atendimento.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre um possível impacto da medida na emissão de vistos para os Estados Unidos. A Embaixada também não informou quando os serviços serão retomados.

Além da Embaixada em Brasília, os Estados Unidos mantêm consulados em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.

Austrália também suspende serviços

A Embaixada da Austrália em Brasília também anunciou a suspensão dos serviços consulares nesta sexta-feira, 2, citando “preocupações com a segurança”.

A medida foi comunicada após os Estados Unidos interromperem os serviços consulares e orientarem seus cidadãos a evitar as instalações diplomáticas americanas no Brasil.

A representação australiana recomendou que cidadãos do país evitem a Embaixada dos Estados Unidos, os consulados e outras instalações diplomáticas americanas no Brasil e nas áreas próximas. Para atendimento, os australianos devem buscar contato por telefone.

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O comunicado da Austrália, no entanto, não menciona ameaças diretas à representação diplomática do país.

As suspensões anunciadas pelas embaixadas dos Estados Unidos e da Austrália ocorrem dois dias antes do primeiro turno das eleições gerais no Brasil, marcado para domingo, 4.

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Austrália embaixada EUA

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