EUA e Austrália suspendem serviços da Embaixada no Brasil por questões de segurança

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A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e os consulados americanos no Brasil suspenderam os serviços consulares nesta sexta-feira, 2, devido a questões de segurança. A decisão foi anunciada na quinta-feira, 1º, mas a representação diplomática não informou quais circunstâncias motivaram a medida.

Em comunicado, a Embaixada dos EUA afirmou que os serviços consulares na representação em Brasília e nos consulados do país seriam suspensos “a partir de sexta-feira, 2 de outubro, devido a questões de segurança”.

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A orientação também vale para cidadãos americanos que precisarem de atendimento emergencial. Segundo a representação, eles não devem comparecer às instalações diplomáticas durante o período de suspensão e devem entrar em contato com o oficial de plantão responsável pelo atendimento.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre um possível impacto da medida na emissão de vistos para os Estados Unidos. A Embaixada também não informou quando os serviços serão retomados.

Além da Embaixada em Brasília, os Estados Unidos mantêm consulados em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.

Austrália também suspende serviços

A Embaixada da Austrália em Brasília também anunciou a suspensão dos serviços consulares nesta sexta-feira, 2, citando “preocupações com a segurança”.

A medida foi comunicada após os Estados Unidos interromperem os serviços consulares e orientarem seus cidadãos a evitar as instalações diplomáticas americanas no Brasil.

A representação australiana recomendou que cidadãos do país evitem a Embaixada dos Estados Unidos, os consulados e outras instalações diplomáticas americanas no Brasil e nas áreas próximas. Para atendimento, os australianos devem buscar contato por telefone.

O comunicado da Austrália, no entanto, não menciona ameaças diretas à representação diplomática do país.

As suspensões anunciadas pelas embaixadas dos Estados Unidos e da Austrália ocorrem dois dias antes do primeiro turno das eleições gerais no Brasil, marcado para domingo, 4.