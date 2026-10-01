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POLÊMICA

Livro que pode ter sido escrito com IA dispara e vende 18 mil cópias em uma semana

Escritor nega acusações

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Livro que pode ter sido escrito com IA dispara e vende 18 mil cópias em uma semana
Foto: Reprodução Clube de Autores

As vendas do romance C'était ça ou mourir, do escritor canadense Thélyson Orélien, aumentaram na França após o autor ser acusado de usar inteligência artificial na produção da obra. O livro vendeu 18.254 exemplares físicos entre 21 e 27 de setembro, contra 12.506 na semana anterior.

Os dados, divulgados nesta quinta-feira (1º), são da NielsenIQ BookData/Livres Hebdo. Com o resultado, a obra lidera o ranking de ficção no país, à frente de novos títulos dos escritores franceses Agnès Martin-Lugand e Marc Levy.

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Publicado em meados de agosto, C'était ça ou mourir já soma cerca de 65 mil exemplares vendidos. O romance acompanha a trajetória de um migrante entre o Haiti e o Canadá e se tornou um dos destaques da atual temporada literária francesa.

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Acusações de uso de inteligência artificial

A controvérsia começou na semana passada, depois que uma conta anônima na rede social X acusou Orélien de ter escrito "quase integralmente" o romance com auxílio de inteligência artificial.

Após a publicação, surgiram ainda acusações de possível plágio envolvendo textos divulgados no Canadá há mais de uma década. Orélien, de 38 anos e com nacionalidades canadense e haitiana, nega as acusações. À AFP, o escritor afirmou que está "disposto a se manifestar quando tudo estiver calmo".

A repercussão do caso também chegou a uma das principais premiações literárias da França. A Academia Goncourt, responsável pelo tradicional prêmio de mesmo nome, retirou Orélien da lista de candidatos deste ano.

O episódio ganhou espaço no mercado editorial francês e ampliou as discussões sobre o uso de inteligência artificial na produção de livros e os impactos da tecnologia sobre o setor.

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Tags

frança Inteligência Artificial literatura livros

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