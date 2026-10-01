Emirados Árabes investigam suspeita de terrorismo em voo que piloto foi esfaqueado

O procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos (EAU) abriu uma investigação para apurar se o ataque ocorrido a bordo de um voo da Flydubai, com destino a Tel Aviv, teve relação com uma possível atividade terrorista e se houve planejamento ou orientação prévia.

O caso aconteceu na quarta-feira, 30, durante o voo FZ1074, que saiu de Dubai às 6h05. Cerca de duas horas depois, a aeronave perdeu altitude rapidamente e fez uma curva acentuada. Às 8h31, a tripulação emitiu um sinal de emergência e, minutos depois, acionou o código 7500, utilizado para indicar sequestro de aeronave.

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O comandante Smit Machchhar, piloto indiano, foi esfaqueado durante o episódio. Segundo a Embaixada da Índia em Riad, ele está em condição estável e recebe tratamento em um hospital na Arábia Saudita.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi detido após o pouso e, segundo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é cidadão de Omã. As autoridades israelenses classificaram o episódio como uma tentativa de ataque terrorista, mas a motivação ainda não foi confirmada.

Pouso de emergência

Após a porta da cabine ser aberta, passageiros correram para conter o suposto agressor, enquanto outros ajudaram o piloto ferido. Segundo a Flydubai e Netanyahu, pilotos que estavam na área de passageiros conseguiram recuperar o controle da aeronave.

O avião pousou com segurança no aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita, às 9h54. Os passageiros seguiram posteriormente para Tel Aviv em outra aeronave da companhia.

Os Emirados Árabes Unidos têm jurisdição para investigar o caso porque a aeronave é registrada no país. A legislação local permite a investigação de crimes cometidos a bordo de aviões registrados nos EAU, mesmo quando ocorrem fora do território nacional.

Após o incidente, os voos da Flydubai de e para Israel foram temporariamente suspensos. A companhia israelense El Al também anunciou voos especiais de Dubai para Tel Aviv para transportar cidadãos israelenses que ficaram retidos no país.

Machchhar foi chamado de herói por Netanyahu e pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Netanyahu afirmou que o piloto conseguiu evitar uma situação que poderia ter provocado uma tragédia de grandes proporções.

Israel reforçará checagem de pilotos

Israel vai intensificar as verificações de segurança em pilotos que voam para o país, afirmou um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro.



"Cada piloto que for voar para Israel, vamos conhecer a identidade dos pilotos, saber quem eles são e realizar algum tipo de verificação de segurança", disse Doron Spielman, à Reuters.

