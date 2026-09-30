MUNDO
Voo faz pouso de emergência após um piloto esfaquear o outro no ar
Passageiros teriam contido um dos pilotos após relato de ataque com faca
Um voo da companhia aérea FlyDubai com destino a Tel Aviv, em Israel, fez um pouso de emergência na Arábia Saudita nesta quarta-feira, 30, após um incidente envolvendo os pilotos. Segundo o relato da mãe de uma passageira israelense à agência AFP, um dos pilotos teria tentado matar o outro com uma faca.
Yasmine Abecassis contou que recebeu uma ligação da filha, Miriam Shira Ohayon, durante o episódio. Segundo ela, a jovem informou que a aeronave havia pousado na Arábia Saudita e relatou que um dos pilotos havia atacado o outro.
Ainda de acordo com Abecassis, passageiros ouviram gritos e entraram na cabine para conter o homem. Ela afirmou que havia "muito sangue" no local e que os passageiros ficaram "muito angustiados porque acharam que iriam morrer".
Miriam viajava para Israel para participar de uma cerimônia em homenagem ao irmão, que morreu em 7 de outubro de 2023, durante a ofensiva do movimento islamista palestino Hamas.
Declaração de ministro
O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, afirmou que o pouso de emergência ocorreu por causa de um "terrorista" que, segundo ele, "queria jogar o avião contra o solo e matar os 180 israelenses a bordo".
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A declaração do ministro apresenta uma versão sobre a motivação do incidente. O relato da mãe da passageira à AFP descreve um confronto entre os pilotos e a intervenção dos passageiros.
O voo tinha Tel Aviv como destino e foi desviado para a Arábia Saudita após o incidente.