Quase 50 metros ao submundo: conheça estação de metrô entre as mais bonitas da história

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A Estação Monte Sant’Angelo, integrada à Linha 7 do metrô de Nápoles, na Itália, consolidou-se como um marco da arquitetura urbana mundial e nesta segunda-feira, 28, integrou a lista das 7 mais bonitas estações ferroviárias do Prix Versailles, que todos os anos destaca com os melhores projetos arquitetónicos recentes.

Da Austrália à Arábia Saudita, passando pelos Estados Unidos e pela Europa, estes projetos mostram diferentes formas de pensar os locais de passagem. Entre os destaques está a Estação Monte Sant’Angelo, em Nápoles.

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Mais do que apenas mobilidade a Estação Monte Sant’Angelo é uma verdadeira imersão estética concebida pelo renomado escultor britânico-indiano Anish Kapoor em colaboração com o estúdio de arquitetura AL_A.

O conceito por trás da estação dialoga diretamente com a geografia e o imaginário cultural da região. Localizada em uma área vulcânica próxima ao Monte Vesúvio, a estrutura faz referências diretas às descrições mitológicas das portas do Inferno de Dante.

A estação de metrô tem duas entradas monumentais que evocam o Vesúvio, uma gruta e a lande da Sibila de Cumas. O resultado é uma imagem sensacional e a sensação de descida direto para o submundo.

A estação de metrô tem 48 metros de profundidade, além de paredes e tetos propositadamente irregulares prolongam a experiência. O espaço funciona como uma escultura que os passageiros podem atravessar até à profundezas da terra.

Estação Monte Sant’Angelo, no metrô de Nápoles, na Itália - Foto: Anish Kappor

A estação do metrô em Nápoles vai além da arte e cumpre o seu papel como mobilidade. Desenvolvida ao longo de mais de duas décadas de planejamento e obras, a estação resolveu um complexo gargalo de integração entre os bairros de Soccavo e Fuorigrotta, servindo ao polo universitário local.

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