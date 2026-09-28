Montanha em formato de barco pode ser a Arca de Noé

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Uma estrutura geológica encontrada na Turquia começou a ser associada à Arca de Noé por alguns pesquisadores. Os especialistas buscam esclarecer a origem da embarcação.

Localizada no distrito de Doğubayazıt, perto do Monte Ararat, no leste da Turquia, a estrutura foi encontrada em 1959, por meio de fotografias aéreas feitas pelo capitão İlhan Durupınar.

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De acordo com levantamentos geofísicos, a Formação Durupinar conta com 157 metros de comprimento e estruturas subterrâneas incomuns. No entanto, não há confirmação de que o local abrigue a embarcação descrita na Bíblia.

As características dessa estrutura alimentam o interesse dos pesquisadores e de pessoas que buscam confirmar a narrativa bíblica sobre o Dilúvio.

A Arca de Noé foi encontrada?

Segundo o projeto, foram encontradas estruturas incomuns no subsolo, como corredores e espaços semelhantes a salas.

Também foi encontrada uma concentração de matéria orgânica quase três vezes maior no interior da formação em comparação com a área externa. As amostras de solo foram coletadas em 2024.

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A investigação ainda considera grandes blocos de pedra perfurados encontrados no povoado de Arzap. De acordo com os pesquisadores, os objetos podem ter sido utilizados como âncoras de arrasto, conhecidas como drogues stones, em embarcações antigas. A informação ainda não foi confirmada.

Sobre o estudo

Mesmo sem a confirmação da origem da estrutura, as investigações sobre a embarcação continuam. As próximas escavações arqueológicas serão consideradas apenas após a conclusão dos levantamentos geofísicos e as perfurações.

Conduzido por cientistas turcos, o estudo conta com participação de pesquisadores internacionais e do projeto Noah´s Ark Scans, dedicado à investigação da Formação Durupinar.

Entre as tecnologias utilizadas pelo estudo estão o georradar (GPR), a tomografia de resistividade elétrica (ERT) e o LiDAR. Esses métodos são utilizados para analisar o terreno e o subsolo sem a necessidade de iniciar imediatamente escavações arqueológicas.