Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

Montanha em formato de barco pode ser a Arca de Noé

Investigações buscam confirmar a narrativa da Bíblia

Agatha Victoria Reis
Por
Estrutura geológica encontrada na Turquia
Estrutura geológica encontrada na Turquia - Foto: Reprodução| Ilustrativa por IA

Uma estrutura geológica encontrada na Turquia começou a ser associada à Arca de Noé por alguns pesquisadores. Os especialistas buscam esclarecer a origem da embarcação.

Localizada no distrito de Doğubayazıt, perto do Monte Ararat, no leste da Turquia, a estrutura foi encontrada em 1959, por meio de fotografias aéreas feitas pelo capitão İlhan Durupınar.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com levantamentos geofísicos, a Formação Durupinar conta com 157 metros de comprimento e estruturas subterrâneas incomuns. No entanto, não há confirmação de que o local abrigue a embarcação descrita na Bíblia.

Leia Também:

INUSITADO

Campeonato de tapas nas nádegas tem prêmios e até nocaute; conheça
Campeonato de tapas nas nádegas tem prêmios e até nocaute; conheça imagem

MUNDO

Idosa de 87 anos é despejada de apartamento onde vivia há 70 anos
Idosa de 87 anos é despejada de apartamento onde vivia há 70 anos imagem

PRONUNCIAMENTO

Papa Leão XIV condena eutanásia e cobra combate a abusos na França
Papa Leão XIV condena eutanásia e cobra combate a abusos na França imagem

As características dessa estrutura alimentam o interesse dos pesquisadores e de pessoas que buscam confirmar a narrativa bíblica sobre o Dilúvio.

A Arca de Noé foi encontrada?

Segundo o projeto, foram encontradas estruturas incomuns no subsolo, como corredores e espaços semelhantes a salas.

Também foi encontrada uma concentração de matéria orgânica quase três vezes maior no interior da formação em comparação com a área externa. As amostras de solo foram coletadas em 2024.

  • 1 de 2 Montanha em formato de barco pode ser a Arca de Noé
    |
  • 2 de 2 Montanha em formato de barco pode ser a Arca de Noé
    |

A investigação ainda considera grandes blocos de pedra perfurados encontrados no povoado de Arzap. De acordo com os pesquisadores, os objetos podem ter sido utilizados como âncoras de arrasto, conhecidas como drogues stones, em embarcações antigas. A informação ainda não foi confirmada.

Sobre o estudo

Mesmo sem a confirmação da origem da estrutura, as investigações sobre a embarcação continuam. As próximas escavações arqueológicas serão consideradas apenas após a conclusão dos levantamentos geofísicos e as perfurações.

Conduzido por cientistas turcos, o estudo conta com participação de pesquisadores internacionais e do projeto Noah´s Ark Scans, dedicado à investigação da Formação Durupinar.

Entre as tecnologias utilizadas pelo estudo estão o georradar (GPR), a tomografia de resistividade elétrica (ERT) e o LiDAR. Esses métodos são utilizados para analisar o terreno e o subsolo sem a necessidade de iniciar imediatamente escavações arqueológicas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Arca de Noé mundo

Relacionadas

Mais lidas