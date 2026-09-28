Campeonato de tapas nas nádegas tem prêmios e até nocaute; conheça

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Um torneio inusitado que acontece na Romênia chamou a atenção de milhões de internautas nas redes sociais nos últimos dias. A RXF (Real Xtreme Fighting) é uma competição de tapas nas nádegas que acontece entre mulheres.

O combate alternativo é inspirado no popular Power Slap, uma liga de tapas no rosto que existe nos Estados Unidos. As participantes da RXF precisam seguir uma série de exigências esportivas até o nocaute.

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O duelo que ocorre no Leste Europeu é composto por uma série de dez golpes nas nádegas, sendo que a vencedora é estabelecida de acordo com o impacto e dano provocado na adversária.

Regulamento

A competição possui até um regulamento oficial, disponibilizado em seu site, definido pela RXF Slap.

Para participar, todas as competidoras devem ter mais de 18 anos de idade. Elas também devem passar talco nas mãos antes de subirem no tablado para desferirem ou receberam as palmadas.

Além disso, a organização não permite que as atletas estejam sob a influência de álcool, substâncias tóxicas, estimulantes ou qualquer outro produto que seja proibido.

A campeã é definida por nocaute (KO), nocaute técnico (TKO) ou desqualificação. O KO acontece quando a participante atingida não consegue retomar a posição de luta após 30 segundos de levar a palmada.

É definido TKO quando a própria atleta ou seu assistente decidem interromper o combate por entender que a lesão é grave demais para continuar.

Em relação à desqualificação, a participante pode tomar até duas advertências caso cometa algum tipo de infração.

Veja um trecho da competição:

RXF SLAP, a Romanian slap-fighting event run by the MMA promoter RXF. The footage focuses on the women’s “booty slap” category: contestants in bikinis or similar outfits take turns slapping each other on the buttocks (typically 10 slaps), with a winner chosen by impact. The video… pic.twitter.com/VJ94vcIT2z — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) September 15, 2026

Estrelas da RXF

Já existem atletas que se tornaram verdadeiras estrelas da RXF. Denise Despa é uma das participantes que mais ganharam destaque nas edições e exibições da competição. Atualmente, ela cria conteúdo para as redes sociais.

Denisa Despa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tem também Lorette Lorena, que chegou a ser uma das finalistas, o que aumentou seus lucros em uma plataforma de criação de conteúdo adulto.

Lorette Lorena - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além delas, quem também viralizou nas redes sociais graças à sua participação no RXF Slap foi a romena Roxana Aiftimiei.