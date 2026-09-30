Ilha registra primeiro nascimento de bebê após 34 anos

Uma criança nasceu registrando um feito histórico em North Ronaldsay, uma ilha que faz parte do arquipélago de Órcades, no norte da Escócia. Chamado Duncan Wilder, o bebê foi o primeiro nascido na região após 34 anos.

O nascimento foi registrado oficialmente no dia 15 de setembro, às 4h15, mas a informação só viralizou nesta semana. Segundo a imprensa local, Duncan é o quarto filho de Alice Traill Ford e Jorge Suarez.

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Em entrevista, Alice confessou que o parto foi planejado. Ela contatou o sistema público de saúde britânico para verificar se seria possível dar à luz no local, já que a ilha não possui hospital nem médico residente.

“Não era que eu quisesse ter um bebê nas Órcades, eu queria que o bebê nascesse nesta ilha, nesta casa, especificamente”, revelou ela ao canal STV News, onde explicou que seu avô foi um dos proprietários de North Ronaldsay quando ela era criança.

Como aconteceu o parto?

Para garantir a segurança da mãe e do bebê, duas parteiras foram levadas de helicóptero até o local para acompanhar o nascimento. “Correu tudo muito bem. Foi muito divertido, rimos bastante com a equipe e depois as coisas ficaram sérias”, afirmou Alice.

Após a chegada de Duncan, uma bandeira foi estendida para avisar os vizinhos sobre o nascimento, que foi celebrado com um brinde e presentes feitos à mão para o bebê. “Estamos muito gratos por todo esse apoio, porque minha bolsa rompeu apenas algumas horas depois do último voo para a ilha”, reforçou Traill.

População de North Ronaldsay

Localizada mais ao norte do arquipélago de Órcades, North Ronaldsay é uma ilha bem pequena. De acordo com dados divulgados em 2024, sua população é de apenas 70 moradores.