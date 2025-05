Polícia prende suspeito de planejar ataque a show de Lady Gaga

Show de Lady Gaga no Rio de Janeiro - Foto: Marcelo Piu | Riotur

Uma ameaça de ataque a bomba foi identificada pelos agentes da Polícia Civil e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante o show da cantora Lady Gaga, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 3. Na ocasião, um suspeito e um adolescente foram presos.

A operação, denominada de “Fake Monster”, foi deflagrada após uma investigação que identificou que os envolvidos estavam recrutando participantes, inclusive adolescentes, para promover ataques integrados com uso de explosivos improvisados e coquetéis molotov.

Durante operação, os agentes também identificaram uma ação contra um grupo que disseminava discurso de ódio e preparava um plano, principalmente contra crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+.



Os alvos da operação atuavam em plataformas digitais, promovendo a radicalização de adolescentes, a disseminação de crimes de ódio, automutilação, pedofilia e conteúdos violentos como forma de pertencimento e desafio entre jovens.

Suspeitos

Um homem, que seria chefe do grupo, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no Rio Grande do Sul e um adolescente foi apreendido por armazenamento de pornografia infantil no Rio.



Lady Gaga no Rio

Com superprodução, trocas de figurino marcantes e um discurso emocionante, Lady Gaga encantou o público que lotou a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 3. Aos 39 anos, a cantora apresentou o maior show de sua carreira, reunindo músicas do novo álbum Mayhem (2025) e sucessos como “Judas”, “Born This Way” e “Poker Face”. Para a apresentação gratuita, Gaga trouxe ao Brasil uma equipe de cerca de 150 profissionais, entre bailarinos, técnicos e figurinistas.