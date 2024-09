Policial saca arma em bar após levar “não” de mulher

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um policial penal foi flagrado sacando e apontando uma arma contra clientes e seguranças de um bar, no Distrito Federal. Testemunhas contaram que o homem teria puxado a arma, após se irritar por uma mulher ter recusado dançar com ele.

De acordo com informações do site Metrópoles, as testemunhas relataram que o homem teria pego a mão de uma mulher e colocado na cintura dele, mostrando que estava armado, e se dizendo policial. Antes disso, ele já teria apontado a arma para outros clientes. Com a situação, os seguranças do estabelecimento foram chamados.



Em depoimento à polícia, o policial penal contou que teria ocorrido uma discussão perto de onde estava, mas que ele não estava envolvido. No momento de ir embora, relatou o policial, um segurança do bar teria o impedido de sair e foi na direção dele. Ainda em depoimento, o suspeito contou que, temendo por sua vida, sacou a arma e subiu em uma escada, para que ninguém conseguisse lhe tomar a pistola.



Os envolvidos foram levados para a 21ª DP, onde um boletim de ocorrência foi registrado. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a situação como ameaça.



A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) informou que instaurou procedimento administrativo para apurar os fatos. Disse ainda que o policial penal envolvido teve a arma retida e que, até a conclusão do processo, permanecerá desempenhando funções administrativas, ficando afastado de atividades que exigem o uso de armamento.