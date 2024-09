Três policiais são presos em Salvador por sequestro e homicídios

Mandados são cumpridos contra PMs em Salvador e Lauro de Freitas - Foto: Poliana Lima/ Ascom PCBA

Dois policiais militares da ativa e um da reserva investigados pela prática de extorsão mediante sequestro e assassinato foram presos durante cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão, na manhã desta quinta-feira, dia 29, em Salvador e Lauro de Freitas.

As ordens judiciais foram cumpridas nos bairros de Brotas, Nova Brasília, Itapuã, e em Caji, no município de Lauro de Freitas. Segundo o diretor do Deic, Thomas Galdino, um deles é soldado, outro capitão e o terceiro da reserva.

Equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Coordenação de Operações e da Delegacia Antissequestro (DAS), realizaram o trabalho, com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar.