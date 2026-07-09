Porte de arma para novas profissões no Brasil; confira quem tem direito

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O debate sobre a segurança de trabalhadores que atuam em áreas de vulnerabilidade avançou no Congresso Nacional. Projetos de lei que ampliam o porte de arma para novas profissões ganharam força após aprovações consecutivas em comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A medida visa regulamentar a autodefesa de categorias que enfrentam riscos inerentes às suas funções no dia a dia.

Quais profissões podem ter direito ao porte de arma?

Os textos em tramitação no Poder Legislativo propõem a inclusão de diferentes categorias profissionais no Estatuto do Desarmamento. As principais justificativas envolvem o trabalho em áreas isoladas, a fiscalização de atividades ilegais ou o atendimento a públicos desconhecidos em ambientes vulneráveis.

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As categorias incluídas nos projetos de lei são:

Advogados : focando na proteção de profissionais que lidam com litígios de alta tensão, como o direito criminal e disputas patrimoniais.

: focando na proteção de profissionais que lidam com litígios de alta tensão, como o direito criminal e disputas patrimoniais. Corretores de imóveis : justificado pela rotina de visitas a imóveis isolados ou desocupados acompanhados de clientes desconhecidos.

: justificado pela rotina de visitas a imóveis isolados ou desocupados acompanhados de clientes desconhecidos. Agentes de trânsito : para servidores que atuam em fiscalizações externas e patrulhamento viário ostensivo.

: para servidores que atuam em fiscalizações externas e patrulhamento viário ostensivo. Fiscais ambientais e do Procon : visando assegurar a integridade de agentes que combatem crimes ambientais ou realizam autuações comerciais complexas.

: visando assegurar a integridade de agentes que combatem crimes ambientais ou realizam autuações comerciais complexas. Médicos veterinários : especialmente aqueles que realizam atendimentos em propriedades rurais distantes.

: especialmente aqueles que realizam atendimentos em propriedades rurais distantes. Vigilantes e Guardas Municipais : projetos que buscam ampliar o direito ao porte inclusive fora do horário de serviço.

O porte de arma será liberado automaticamente?

A aprovação em comissões não altera as regras atuais de forma imediata. Para que o porte seja legalizado, os projetos ainda precisam passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), votação em plenário e, por fim, pela sanção da Presidência da República.

Mesmo se aprovada em definitivo, a autorização continuará exigindo critérios individuais estritos, sob a fiscalização da Polícia Federal. Veja as exigências padrão mantidas nos projetos:

Vínculo profissional regular : estar com o registro ativo no conselho de classe (como OAB para advogados ou CRECI para corretores de imóveis) ou comprovar cargo público efetivo.

: estar com o registro ativo no conselho de classe (como OAB para advogados ou CRECI para corretores de imóveis) ou comprovar cargo público efetivo. Aptidão psicológica : passar por avaliação e obter um laudo de um psicólogo credenciado pela Polícia Federal.

: passar por avaliação e obter um laudo de um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Capacidade técnica: comprovar a realização de cursos e testes práticos de tiro e manuseio de armas de fogo.

Ficha limpa : apresentar certidões negativas de antecedentes criminais nas Justiças Federal, Estadual, Militar e Eleitoral.

Próximos passos da votação no Congresso

O andamento das propostas varia de acordo com cada categoria. Enquanto os projetos para corretores, veterinários e fiscais avançaram na Câmara, as pautas voltadas para advogados e agentes de trânsito registram passos importantes no Senado.