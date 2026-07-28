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Prazo para aderir ao Desenrola 2.0 termina em agosto; confira regras

Programa é dividido em quatro modalidades

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Prazo para aderir ao Desenrola 2.0 termina em agosto; confira regras
Foto: Divulgação | GOVBR

O prazo para aderir ao Desenrola 2.0, programa do governo federal que oferece condições especiais para renegociação de dívidas, termina no domingo, 3. A iniciativa, que teve uma nova rodada iniciada em maio, permite descontos, redução de juros e parcelamento de débitos de famílias, estudantes, micro e pequenas empresas e produtores rurais.

O programa é dividido em quatro modalidades: Desenrola Famílias, voltado para pessoas com renda de até cinco salários mínimos; Desenrola Fies, destinado a estudantes com financiamento estudantil; Desenrola Empreendedor, para micro e pequenas empresas; e Desenrola Rural, direcionado a pequenos produtores rurais e assentados.

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A renegociação contempla dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e contratos do Fies. Também inclui operações de crédito rural e prevê mudanças em linhas de crédito consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e para servidores públicos.

Confira regras para famílias

Na modalidade Desenrola Famílias, podem participar pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105. A renegociação é válida para operações contratadas até 31 de janeiro de 2026 e para dívidas com atraso entre 90 dias e dois anos.

Os descontos variam de 30% a 90%, enquanto os juros são limitados a 1,99% ao mês. O pagamento pode ser parcelado em até 48 meses, com prazo de até 35 dias para o vencimento da primeira parcela.

Cada pessoa pode renegociar até R$ 15 mil por instituição financeira, já considerando os descontos aplicados. Além disso, o programa permite utilizar até 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar dívidas, benefício disponível apenas para famílias com renda de até R$ 8.105 por mês.

Outra medida prevê a retirada do cadastro de inadimplentes para dívidas em atraso de até R$ 100.

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Fies, empresas e produtores rurais

  • No Desenrola Fies, estudantes com parcelas vencidas há mais de 90 dias podem renegociar os débitos. Para pagamento à vista, o programa concede desconto total sobre juros e multas, além de abatimento de 12% sobre o valor principal da dívida.

    Nos contratos com atraso superior a um ano, o desconto pode chegar a 77% do valor total. Para estudantes inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), o abatimento pode alcançar até 99%, conforme as regras da modalidade.
  • Já o Desenrola Empreendedor atende micro, pequenas e médias empresas. Para microempresas com dívidas no Procred e para micro e pequenas empresas com contratos do Pronampe, o prazo de carência pode ser ampliado de 12 para 24 meses, enquanto o prazo máximo para pagamento pode passar de 72 para 96 meses.
  • No Desenrola Rural, pequenos produtores rurais e assentados também podem renegociar seus débitos com a reabertura dos prazos para celebração de acordos. O programa busca facilitar a regularização financeira desse público, oferecendo novas oportunidades para quitação das dívidas.
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Tags

Desenrola 2.0 governo federal renegociação de dívidas

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