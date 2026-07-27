Picanha e alcatra ficam mais baratas e queda pode ganhar força

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Carnes bovinas já podem ser encontradas mais baratas no mercado paulista. A queda encontrada em cortes específicos deve ganhar força nos próximos meses.

Segundo dados do IPS (Índice de Preços dos Supermercados), elaborado pela Apas (Associação Paulista de Supermercados) em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), mostram que, em junho, a alcatra apresentou queda de 1,12%, seguida pela picanha, com baixa de 0,55%.

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Já o filé mignon apresentou redução de -0,54% , e o coxão duro, registrou queda de -0,49%.

Exportações para a china fortalecem o Brasil

De acordo com a consultoria Safras & Mercado, apoiada na evolução de embarques dos dados oficiais da Secex (Secretaria de Comércio Exterior), de janeiro até 30 de junho, o Brasil enviou 100,06% da proteína animal aos chineses.

Com isso, o país ultrapassou a cota anual de exportação de carne bovina destinada ao mercado chinês.

O Brasil excedeu o limite de embarques a serem tributados, o que tende a reduzir as exportações ao país asiático de forma temporária, além de aumentar a disponibilidade de produto no mercado interno até a renovação, prevista até janeiro.

O que diz a Apas?

De acordo com o economista-chefe da Associação Paulista de Supermercados (Apas), Felipe Queiroz, as alterações nas regras das importações chinesas podem contribuir com o cenário nos próximos meses.

"A tendência é que haja uma oferta maior no mercado doméstico. Parte desse volume pode até ser direcionada para outros mercados, mas, diante do cenário internacional marcado pelo aumento do protecionismo e das dificuldades comerciais, inclusive com os Estados Unidos, a expectativa é que uma parcela significativa permaneça no Brasil”, disse ele ao CNN Agro.

Segundo ele, as mudanças devem aparecer no Brasil entre “dois ou três meses, esse movimento deve começar a aparecer de forma mais evidente nos preços pagos pelo consumidor".