Prefeito nega autorização para show de Bruno Mars no RJ; entenda | A TARDE

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), deixou os fãs do cantor Bruno Mars apreensivos, na noite desta quarta-feira, 8. Através de publicação nas redes sociais, o gestor afirmou que não deu autorização para que o cantor norte-americano se apresente na cidade nos dias 4 e 5 de outubro.

A primeira data disponibilizada pela produção do evento foi no dia 4, mas que esgotou em questão de poucas horas. Diante da alta demanda, uma nova data foi anunciada pela Live Nation, empresa responsável pela organização dos shows.

De acordo com Eduardo Paes, a realização do primeiro turno das eleições municipais, previsto para acontecer no dia 6 de outubro, seria o principal impecílho para os shows.

"O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal. Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos", escreveu Paes.

O prefeito afirma que a produção do show de Bruno Mars foi informada da impossibilidade no mesmo dia em que a data de 4 de outubro foi anunciada. "Mesmo assim, eles fizeram a venda de ingresso", completou o prefeito.

Por fim, Paes afirmou que não deu autorização para os shows e que "se os avisos dados não foram suficientes, que essa publicação sirva para não se imaginar que vai se criar uma situação irreversível. Fora desse período, será uma honra receber o artista Bruno Mars na cidade do Rio".

No perfil oficial da Live Nation, diversos questionamentos surgiram, cobrando a empresa de um posicionamento. A reportagem do Portal A TARDE também tentou entrar em contato com a produra, mas, até o momento, ainda não obteve retorno.

