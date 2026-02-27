Prepare o bolso: este bairro tem o aluguel mais caro de todo o Brasil

Siga o A TARDE no Google

O metro quadrado custa um valor exorbitante

Morar em uma capital brasileira requer um grande investimento em 2026. Conhecida como a “metrópole do Brasil”, São Paulo possui um dos bairros com o aluguel mais caro do país: o Jardim América, localizado na zona oeste.

Segundo dados divulgados pelo site QuintoAndar, plataforma de anúncio de imóveis, o valor do metro quadrado no local saltou de R$ 78,5 para R$ 139 em janeiro de 2026, superando até mesmo o Leblon, área nobre do Rio de Janeiro.

A pesquisa foi realizada em seis capitais do Brasil: São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. Na lista, São Paulo lidera o ranking, com cerca de sete bairros com valores altos de aluguel.

Confira os valores por m²: