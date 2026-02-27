PREÇO ALTO
Prepare o bolso: este bairro tem o aluguel mais caro de todo o Brasil
O bairro possui imóveis com valores de mais de R$ 100 por metro quadrado
Por Franciely Gomes
Morar em uma capital brasileira requer um grande investimento em 2026. Conhecida como a “metrópole do Brasil”, São Paulo possui um dos bairros com o aluguel mais caro do país: o Jardim América, localizado na zona oeste.
Segundo dados divulgados pelo site QuintoAndar, plataforma de anúncio de imóveis, o valor do metro quadrado no local saltou de R$ 78,5 para R$ 139 em janeiro de 2026, superando até mesmo o Leblon, área nobre do Rio de Janeiro.
A pesquisa foi realizada em seis capitais do Brasil: São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. Na lista, São Paulo lidera o ranking, com cerca de sete bairros com valores altos de aluguel.
Confira os valores por m²:
- Jardim América (SP) – R$ 139,1
- Leblon (Rio) – R$ 117,2
- Vila Olímpia (SP) – R$ 112,9
- Brooklin (SP) – R$ 104,6
- Setor de Clubes Esportivos Sul (DF) – R$ 103,8
- Ipanema (Rio) – R$ 102,6
- Pinheiros (SP) – R$ 100,7
- Jardim Europa (SP) – R$ 98,9
- Vila Nova Conceição (SP) – R$ 96,4
- Chácara Santo Antônio (SP) – R$ 91,2
