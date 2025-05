Presidente da Federação de Roraima nega ligação com Gilmar Mendes

Samir afirmou que candidatura é fruto de construção coletiva das federações, após afastamento do ex-presidente Ednaldo Rodrigues - Foto: Divulgação | FRF

Em entrevista concedida neste sábado, 17, Samir Xaud, candidato à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), detalhou trajetória e propostas para a entidade máxima do desporto.

Samir afirmou que a candidatura vem de uma construção coletiva das federações, após o afastamento do ex-presidente Ednaldo Rodrigues. Samir negou ainda qualquer relação com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, bem como com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

"Foi uma construção coletiva das federações, pelo fato que estava acontecendo, em relação ao ex-presidente Ednaldo. Assim que foi afastado do cargo, as federações se uniram. De início, 19 federações e definimos formar um bloco em conjunto para escolher um nome, sendo que dentro desse nome, partimos para as mudanças necessárias e devidas que precisam ser feitas dentro da CBF. Não se trata de escolha pessoal, foi uma escolha em conjunto", explicou Samir.

Questionado sobre a experiência, já que vai assumir a presidência da Federação de Futebol de Roraima apenas em 2027, Samir destacou a atuação na gestão pública.

"Na verdade, eu tenho 12 anos de gestão pública em Roraima. Já fui secretário de saúde, diretor de hospital, presidente dos sindicatos médicos. Gestão e futebol nasceram comigo, e assim me sinto capaz", afirmou.

Sobre a relação com Gilmar Mendes, Samir foi enfático.

"Eu nem conheço o ministro Gilmar Mendes, e em relação ao IDP (que comanda a CBF Academy), eu também não tenho relacionamento", garantiu.

Samir abordou ainda a necessidade de "uma gestão descentralizada" na CBF.

"Hoje a CBF precisa de uma pessoa pacificadora, que consiga agregar as pessoas e que faça um trabalho interpessoal muito bom. Acredito que estou capacitado para assumir o cargo. Tenho o apoio das federações, dos clubes. Esse trabalho vai ser feito em conjunto e uma gestão descentralizada", finalizou.