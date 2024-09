Primeira mãe a ganhar o concurso de Miss Brasil é uma pernambucana

Luana Calvacante parabenizou a empresária tailandesa trans Anne Jakapong, mais recente organizadora do Miss Universo por ter implementado regras inclusivas na competição - Foto: Andy Santana/Brazil News / Elas no Tapete Vermelho

A pernambucana Luana Cavalcante, 25, foi a ganhadora do concurso Miss Universo Brasil 2024, nesta última quinta-feira, 19, em São Paulo. A jovem é a primeira mãe a ser coroada Miss Brasil, após mudança de regras pela organização internacional da premiação, entre 2022 e 2023, que agora permite a participação de mães, mulheres casadas e o fim do limite de idade.

Em segundo lugar ficou a representante do Alagoas, Gabriele Marinho. Já em terceiro, foi escolhida Maria Fabiana Mata, representante do Rio de Janeiro.

.O evento contou ainda com a presença de outras ex-misses do Brasil, como Natália Guimarães, 2007, Jakelyne Oliveira, 2013, além de Ieda Maria Vargas, 79, que ganhou o Miss Brasil em 1963, aos 18 anos.

O evento aconteceu no Teatro Gamaro, e teve como atração musical a cantora Wanessa Camargo que usou três looks durante o show.

"O ano era 2020, quando estava em uma temporada internacional na Itália como modelo, aos 19 anos com sonhos e desafios a serem vividos. Com uma carreira internacional em andamento, decido então, começar a preparação para retornar ao Brasil e estrear no mundo miss. Após 2 semanas desta decisão, descobri que estava grávida do Pedro, o ser humano mais importante da minha vida", escreveu Luana em conta pessoal no Instagram, dia 10 de setembro.

A miss também agradeceu e parabenizou a empresária tailandesa trans Anne Jakapong Jakrajutatip, que comprou a empresa organizadora do Miss Universo, em 2022 e passou a implementar regras inovadoras e inclusivas que permitiram o retorno de Luana ao Brasil para a competição.