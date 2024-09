Modelo de Feira de Santana vence Miss Itália e disputará título mundial

Glelany Cavalcante - Foto: Arquivo pessoal

A baiana Glelany Cavalcante, nascida em Feira de Santana e que mora na Itália, foi coroada Miss Universo Itália 2024. A final do concurso aconteceu nesta quarta-feira (18), em San Ferdinando di Puglia, a aproximadamente 200 km de Nápoles.

Com a vitória no concurso, Glelany será a representante da Itália no Miss Universo, previsto para acontecer no dia 16 de novembro deste ano.

Dessa forma, a edição contará com duas brasileiras: Glelany e a representante do Brasil, que será eleita nesta quinta (19).



A conquista de Glelany foi um presente para Feira de Santana, que comemora, hoje, 191 anos.