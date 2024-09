Salvador será palco do 1º Festival de Queijo Artesanal da Bahia

Festival reunirá mais de 60 produtores de queijos de diversas regiões do estado - Foto: Divulgação

A capital baiana vai sediar o 1º Festival do Queijo Artesanal da Bahia, que ocorrerá de 19 a 21 de setembro, no Mercado do Rio Vermelho. O evento reunirá mais de 60 produtores de queijos de diversas regiões do estado.



Durante o festival, os visitantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre a qualidade e autenticidade do queijo baiano, que conta com quase 500 anos de história. A programação inclui palestras e oficinas, que ensinam desde a conservação e maturação dos queijos, até dicas de harmonização e preparos culinários. Também estará disponível um espaço dedicado a vinhos e cachaças baianas, além de música ao vivo.

"A gente trouxe histórias que estão dentro dessas fórmulas, dessas receitas desses queijos artesanais da Bahia, que se apresentam na sociedade baiana nos dias 19, 20 e 21. Todas as experiências de queijos artesanais produzidos na Bahia estarão aqui nesse grande encontro. A gente tem o costume de conhecer os queijos de Minas Gerais e esquece que, na Bahia, foi onde começou a produção de queijo", Jeandro Ribeiro, diretor-presidente da CAR, em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM.

Leia mais:

>> Deputado bolsonarista faz gesto racista contra colega; veja vídeo

>> Corpos dos brasileiros mortos na França serão liberados após autópsia

>> MP reabre caso Antony e investiga novas provas de violência doméstica

Entre os grandes nomes presentes no evento está o produtor de queijos artesanais João Campos, da Fazenda Licurizal, em Santanópolis, presidente da Associação do Queijo Baiano e expoente internacional do queijo produzido na Bahia. João já fez história ao ganhar a primeira medalha para um queijo baiano no Mundial do Queijo de Tours, na França, em 2023, com o seu premiado Queijo Coração de Massapê.

"Eventos como esse também traz conhecimento, a gente vai ter uma parte técnica do festival, onde estarão experiências sendo apresentadas. A Universidade Estadual do Recôncavo, com o professor Silvio, irá conduzir esse trabalho. Serão dois dias também de interface com o conhecimento local, autodidata, mas também da universidade, com todo seu pacote tecnológio. Quando você traz para um festival, inovações são apresentadas para você melhorar as características", detalha Jeandro.

Com o apoio das secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico (SDE), Turismo (Setur), e da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), o festival é uma realização do Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).