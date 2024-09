Remédio para dormir pode ter relação com o Alzheimer; entenda

A pesquisa concluiu que promover um sono de melhor qualidade poderia ser uma maneira de prevenir o Alzheimer, permitindo que o cérebro se livre de substâncias tóxicas durante o sono mais profundo - Foto: Divulgação | Freepik

Um estudo mais recente atestou que que remédios usados para dormir podem ter relação com o Alzheimer. Segundo o Science Alert, o estudo, realizado em 2023, descobriu que remédios utilizados para o sono reduzem o acúmulo de uma substância tóxica que está no cérebro.

A pesquisa foi conduzida pela Universidade de Washington, em St. Louis, e utilizou como método de hipótese pessoas que tomaram o remédio Suvorexant, comum para tratar insônia. Pacientes que utilizaram o remédio apresentaram uma queda de proteínas que se acumulam na doença de Alzheimer.

O objetivo da pesquisa é analisar sinais de alerta precoces do Alzheimer em pessoas com distúrbios do sono. Segundo a pesquisa, geralmente, indivíduos que tem dificuldade para dormir acabam com a memória prejudicada no dia seguinte, além de um declínio cognitivo.



Dessa forma, o a pesquisa concluiu que promover um sono de melhor qualidade poderia ser uma maneira de prevenir o Alzheimer, permitindo que o cérebro se livre de substâncias tóxicas durante o sono mais profundo.

Alzheimer



Conforme o Ministério da Saúde, a doença de Alzheimer pode ser definida como um transtorno neurodegenerativo progressivo. A doença é considerada fatal, pois assim que se manifesta ela passa a progredir e afetar a área cognitiva e a memória do cérebro, comprometendo significativamente a vida da pessoa acometida.

O Alzheimer surge quando o processamento de determinadas proteínas do sistema nervoso central dão errado. Assim, proteínas consideradas tóxicas aparecem dentro dos neurônios, o que explica a perda de memória, problemas na fala, raciocínio e até reconhecimento de estímulos sensoriais.