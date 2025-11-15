"Proclamação da República foi desserviço", diz Ricardo Salles

Salles faz parte de grupo político que, por vezes, demonstra simpatia pela Monarquia - Foto: Marcelo Camargo I Agência Brasil

O ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro e atual deputado federal, Ricardo Salles (PL-SP) usou o X, antigo Twitter, para declarar que a proclamação da República foi um "desserviço à pátria".

"Há 136 anos, os militares prestaram o mais duradouro desserviço à Pátria. Derrubaram um regime estável, honesto e de alto nível, para colocar um cada vez mais decadente. Éramos governados por uma elite decente e patriota. Hoje, por uma corja de corruptos desclassificados", disse o parlamentar na postagem.

Salles é conhecido por já ter feito publicações nas redes sociais, onde associou a imagem do Presidente Jair Bolsonaro ao Marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da República, e usou a pintura da Proclamação da República para convocar apoiadores para os atos de 7 de Setembro, data que celebra a Independência do Brasil.

Além disso, Salles faz parte de um grupo político que, por vezes, demonstra simpatia pela Monarquia e faz críticas à forma como a República foi estabelecida no Brasil, o que pode ter gerado a percepção ou a declaração de que o evento foi um "desserviço".