Produtos avícolas brasileiros tem importação suspensa na Malásia

Malásia suspende importação de produtos brasileiros - Foto: Joá Souza/ Ag. A TARDE

A Malásia suspendeu as importações de produtos avícolas brasileiros na manhã desta segunda-feira, 19, após a confirmação da infecção de gripe aviária em uma matriz comercial no Rio Grande do Sul na última sexta-feira, 16.

Com essa ação, chega a 37 o número de países que suspenderam a importação de produtos ligados à aves de todos os lugares do Brasil. Além da Malásia, a exportação deste produto está temporariamente suspensa para China, União Europeia, Canadá, África do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, México e Coreia do Sul, segundo levantamento do Ministério da Agricultura.

Estão inclusos nessa lista, tanto países que suspenderam as compras com o Brasil, tanto os quais o Brasil suspendeu as exportações por conta de acordos sanitários com cada país.

Também nesta segunda, 19, o Japão anunciou que suspendeu a compra de aves vivas com origem no Rio Grande do Sul e de produtos avícolas oriundos de Montenegro (RS), uma das cidades infectadas.

Já as autoridades dos Emirados Árabes Unidos, Filipinas e Arábia Saudita, países com quais o Brasil possui protocolos sanitários que preveem a restrição das exportações apenas da área afetada pela doença, ainda não se manifestaram sobre uma interrupção no curso de importação.

O governo brasileiro já negocia uma flexibilização das suspensões das compras de carne de frango e derivados do Brasil com países importadores avícolas. Tais negociações visam minimizar os impactos do primeiro foco de gripe aviária em granjas comerciais brasileiras sobre a balança comercial do agronegócio brasileiro.

As suspensões das importações são vistas como cautelares e temporárias, sendo previstas nos protocolos sanitários acordados entre o Brasil e os países parceiros.