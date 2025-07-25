CRIME BRUTAL
Professora é morta pelo próprio filho após desentendimento
Vítima foi encontrada com marcas de violência sexual
Por Redação
Uma professora foi assassinada pelo próprio filho após uma briga entre os dois, motivada por dívida. A vítima doi identificada como oraya Tatiana Bomfim França.
Ao filho dela, Matteos França Campos, de 32 anos, foi preso nesta sexta-feira, 25, pela Polícia Civil de Minas Gerais, após confessar o assassinato. Segundo ele, a briga entre os dois foi motivada por dívidas que Matteos teria acumulado com casas de apostas e empréstimos consignados.
A prisão aconteceu na casa do pai do suspeito, na Grande Belo Horizonte. Soraya estava desaparecida desde o dia 17 de julho e seu corpo foi encontrado no último sábado, 20, próximo a um viaduto em Vespasiano, coberto por um lençol, com sinais de queimaduras e violência sexual.
Segundo as investigações, no entanto, o próprio filho teria simulado um crime sexual para tentar despistar a polícia e não levantar suspeitas sobre sua autoria.
Leia Também:
Confissão e tentativa de encobrimento
Durante coletiva de imprensa, a Polícia Civil informou que Matteos admitiu ter enforcado a mãe dentro do apartamento em que os dois viviam, durante uma discussão. Após o crime, ele colocou o corpo da professora no porta-malas do carro dela e o abandonou em uma área próxima ao viaduto.
No início da investigação, Matteos chegou a registrar um boletim de ocorrência alegando que a mãe havia desaparecido
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes