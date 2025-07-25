Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME BRUTAL

Professora é morta pelo próprio filho após desentendimento

Vítima foi encontrada com marcas de violência sexual

Por Redação

25/07/2025 - 23:06 h
Vítima doi identificada como oraya Tatiana Bomfim França
Vítima doi identificada como oraya Tatiana Bomfim França -

Uma professora foi assassinada pelo próprio filho após uma briga entre os dois, motivada por dívida. A vítima doi identificada como oraya Tatiana Bomfim França.

Ao filho dela, Matteos França Campos, de 32 anos, foi preso nesta sexta-feira, 25, pela Polícia Civil de Minas Gerais, após confessar o assassinato. Segundo ele, a briga entre os dois foi motivada por dívidas que Matteos teria acumulado com casas de apostas e empréstimos consignados.

A prisão aconteceu na casa do pai do suspeito, na Grande Belo Horizonte. Soraya estava desaparecida desde o dia 17 de julho e seu corpo foi encontrado no último sábado, 20, próximo a um viaduto em Vespasiano, coberto por um lençol, com sinais de queimaduras e violência sexual.

Segundo as investigações, no entanto, o próprio filho teria simulado um crime sexual para tentar despistar a polícia e não levantar suspeitas sobre sua autoria.

Leia Também:

Bebê de 4 meses morre em acidente entre caminhonete e moto na BR
Otto Alencar detona Eduardo Bolsonaro: “Seria um favor se ficasse nos EUA"
McLanche infeliz? Cliente denuncia falha bizarra em pedido do McDonald's

Confissão e tentativa de encobrimento

Durante coletiva de imprensa, a Polícia Civil informou que Matteos admitiu ter enforcado a mãe dentro do apartamento em que os dois viviam, durante uma discussão. Após o crime, ele colocou o corpo da professora no porta-malas do carro dela e o abandonou em uma área próxima ao viaduto.

No início da investigação, Matteos chegou a registrar um boletim de ocorrência alegando que a mãe havia desaparecido

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato confissão crime dívida feminicídio filho investigação mãe minas Polícia prisão professora suspeito Vespasiano violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vítima doi identificada como oraya Tatiana Bomfim França
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Vítima doi identificada como oraya Tatiana Bomfim França
Play

Cantor gospel é baleado por policial dentro de ônibus; veja vídeo

Vítima doi identificada como oraya Tatiana Bomfim França
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Vítima doi identificada como oraya Tatiana Bomfim França
Play

Líderes do BDM da Bahia são capturados em São Paulo durante operação

x