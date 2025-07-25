Professora é morta pelo próprio filho após desentendimento

Vítima doi identificada como oraya Tatiana Bomfim França - Foto: Reprodução

Uma professora foi assassinada pelo próprio filho após uma briga entre os dois, motivada por dívida. A vítima doi identificada como oraya Tatiana Bomfim França.

Ao filho dela, Matteos França Campos, de 32 anos, foi preso nesta sexta-feira, 25, pela Polícia Civil de Minas Gerais, após confessar o assassinato. Segundo ele, a briga entre os dois foi motivada por dívidas que Matteos teria acumulado com casas de apostas e empréstimos consignados.

A prisão aconteceu na casa do pai do suspeito, na Grande Belo Horizonte. Soraya estava desaparecida desde o dia 17 de julho e seu corpo foi encontrado no último sábado, 20, próximo a um viaduto em Vespasiano, coberto por um lençol, com sinais de queimaduras e violência sexual.

Segundo as investigações, no entanto, o próprio filho teria simulado um crime sexual para tentar despistar a polícia e não levantar suspeitas sobre sua autoria.

Confissão e tentativa de encobrimento

Durante coletiva de imprensa, a Polícia Civil informou que Matteos admitiu ter enforcado a mãe dentro do apartamento em que os dois viviam, durante uma discussão. Após o crime, ele colocou o corpo da professora no porta-malas do carro dela e o abandonou em uma área próxima ao viaduto.

No início da investigação, Matteos chegou a registrar um boletim de ocorrência alegando que a mãe havia desaparecido